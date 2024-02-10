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Сырский о заместителях: Имеют знания и опыт, который ускорит победу

Катерина ТищенкоСуббота, 10 февраля 2024, 22:50
Сырский о заместителях: Имеют знания и опыт, который ускорит победу
Сырский (справа) на совещании с президентом 10 февраля, фото из Telegram Зеленского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что новоназначенные его заместители Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко, а также заместители начальника Генштаба Владимир Горбатюк, Михаил Драпатый и Алексей Шевченко имеют колоссальные знания и опыт, который ускорит победу Украины в войне.

Источник: Сырский в Telegram

Дословно: "Хочу поздравить новых заместителей начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины: бригадного генерала Владимира Дмитриевича Горбатюка, бригадного генерала Михаила Васильевича Драпатого, бригадного генерала Алексея Николаевича Шевченко.

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А также моих новых заместителей, полковника Вадима Олеговича Сухаревского и полковника Андрея Валерьевича Лебеденко.

Все они являются опытными офицерами, имеющими колоссальные знания и опыт, который непременно ускорит нашу победу".

Что предшествовало: 10 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что согласовал кандидатуры заместителей главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский 8 февраля назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины вместо Валерия Залужного.
  • 9 февраля Зеленский назначил руководителем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майора Анатолия Баргилевича
  • 10 февраля Кабинет министров уволил первого заместителя министра обороны Александра Павлюка, поскольку он уходит на другую должность. СМИ считают, что он станет главой Сухопутных войск вместо главнокомандующего Александра Сырского.

Темы: СырскийГенштабВооруженные силы
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