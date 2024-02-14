Генштаб подтвердил уничтожение российского БДК "Цезарь Куников"

Генеральный штаб ВСУ подтвердил информацию об уничтожении большого десантного корабля ЧФ РФ "Цезарь Куников" в Черном море ночью 14 февраля.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно ГШ: "Вооруженные силы Украины совместно с подразделениями ГУР МО уничтожили большой десантный корабль оккупантов "Цезарь Куников"".

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Детали: Отмечается, что в момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

Позже в Главном управлении разведки сообщили, что БДК "Цезарь Куников" потопили с помощью морских дронов "Магура V5" и показали видео атаки.

Для справки: На сайте ЧФ РФ сообщается, что "Цезарь Куников" − это большой десантный корабль проекта 775. Его длина − 112,5 м, ширина − 15 м, осадка − 3,7 м. Он несет вооружение: 2х2 57-мм артустановки АК-725, 4х8 ПУ ПЗРК, 2х30 122-мм ПУ НУРС А-215 "Град-М".

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Экипаж − 87 человек.

Сообщается, что корабль может использоваться для постановок минных заграждений. БДК также может быть использован при различных вариантах загрузки: 150 человек десанта и 10 танков типа Т-55 с экипажем в 40 человек; 12 плавающих танков ПТ-76 с экипажем в 36 человек; подразделение в составе 3 танков типа Т-55 с экипажем в 12 человек, 3 120-мм минометов, 3 боевых машин типа 2Г 27, 4 автомобиля ЗИЛ-130, 4 ГАЗ-66 и одного легкового внедорожника ГАЗ-69.

Личный состав десанта − 147 человек десанта. Корабль способен перевезти груз весом 650 т на расстояние 4700 миль.

По данным Википедии, советский офицер, командир десантного отряда, Цезарь Львович Куников, именем которого назван БДК, умер 14 февраля 1943 года и был похоронен в Геленджике, где российский диктатор Владимир Путин имеет бункер.

Что было раньше: БДК "Цезарь Куников" в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину был в порту Бердянска и получил повреждения, когда украинские силы в марте 2022 года затопили БДК "Саратов".

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