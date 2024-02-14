Генштаб подтвердил уничтожение российского БДК "Цезарь Куников"
Генеральный штаб ВСУ подтвердил информацию об уничтожении большого десантного корабля ЧФ РФ "Цезарь Куников" в Черном море ночью 14 февраля.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Дословно ГШ: "Вооруженные силы Украины совместно с подразделениями ГУР МО уничтожили большой десантный корабль оккупантов "Цезарь Куников"".
Детали: Отмечается, что в момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.
Позже в Главном управлении разведки сообщили, что БДК "Цезарь Куников" потопили с помощью морских дронов "Магура V5" и показали видео атаки.
Для справки: На сайте ЧФ РФ сообщается, что "Цезарь Куников" − это большой десантный корабль проекта 775. Его длина − 112,5 м, ширина − 15 м, осадка − 3,7 м. Он несет вооружение: 2х2 57-мм артустановки АК-725, 4х8 ПУ ПЗРК, 2х30 122-мм ПУ НУРС А-215 "Град-М".
Экипаж − 87 человек.
Сообщается, что корабль может использоваться для постановок минных заграждений. БДК также может быть использован при различных вариантах загрузки: 150 человек десанта и 10 танков типа Т-55 с экипажем в 40 человек; 12 плавающих танков ПТ-76 с экипажем в 36 человек; подразделение в составе 3 танков типа Т-55 с экипажем в 12 человек, 3 120-мм минометов, 3 боевых машин типа 2Г 27, 4 автомобиля ЗИЛ-130, 4 ГАЗ-66 и одного легкового внедорожника ГАЗ-69.
Личный состав десанта − 147 человек десанта. Корабль способен перевезти груз весом 650 т на расстояние 4700 миль.
По данным Википедии, советский офицер, командир десантного отряда, Цезарь Львович Куников, именем которого назван БДК, умер 14 февраля 1943 года и был похоронен в Геленджике, где российский диктатор Владимир Путин имеет бункер.
Что было раньше: БДК "Цезарь Куников" в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину был в порту Бердянска и получил повреждения, когда украинские силы в марте 2022 года затопили БДК "Саратов".
Предыстория:
- Ранее российское минобороны сообщило, что ночью 14 февраля ПВО якобы сбила 6 дронов в акватории Черного моря.
- В то же время в Telegram-каналах появилась информация, что в районе Алупки − Кацивели в море что-то горит. Также сообщается, что в этом районе низко над водой кружат два вертолета Ми-8.
- Telegram-канал "Крымский ветер" писал, что якобы дроны подбили большой десантный корабль.
- Позже в районе Фороса заметили и поисково-спасательный вертолет Ка-27.
- Собеседники "Украинской правды" в ГУР сообщили, что дроны Главного управления разведки подбили российкий большой десантный корабль " Цезарь Куников" в Черном море утром 14 февраля.