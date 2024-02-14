ГУР перехопило розмову пілотів про корабель "Цезар Куніков": Уламки й масна пляма
Перехоплені радіопереговори росіян із місця влучання у великий десантний корабель "Цезар Куніков", який виглядав завантаженим технікою, свідчать про знищення цього судна.
Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Деталі: Візуальний огляд місця затоплення корабля росіяни здійснювали з гелікоптерів Ка-52 та Мі-8, ретранслятором інформації виступив військово-транспортний літак Ан-26 ВКС РФ.
"Наблюдаю обломки и маслянистое пятно", – каже пілот російського вертольота.
Атаку здійснили спецпризначенці української розвідки.
ГУР зазначає, що російський ВДК "Цезар Куніков" упродовж 10 днів перебував на стоянці біля спеціалізованої причальної стінки, так званого "сліпа", з якої окупанти здійснюють завантаження кораблів військовим озброєнням та технікою.
Дослівно: "За попередньою візуальною оцінкою осадки корабля, під час затоплення "Цезар Куніков" був завантажений".
Передісторія:
- Під ранок 14 лютого 2024 року в окупованому Росією Криму, зокрема, в Ялті, Місхорі, Алупці й Сімеїзі, лунали вибухи з моря. У пабліках повідомляли, що в районі Місхора був атакований великий десантний корабель, для рятувальних робіт окупанти відправили ще один корабель і вертольоти Мі-8 і Ка-27. Російське Міноборони заявило лише про перехоплення 6 безпілотників над морем.
- Співрозмовники "Української правди" в Головному управлінні розвідки заявили, що дрони ГУР підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" у Чорному морі. Згодом ГУР Міноборони офіційно повідомило, що цей ВДК потопили за допомогою морських дронів "Магура V5", і оприлюднило відео.
- Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив знищення російського великого десантного корабля, який перебував у територіальних водах України поблизу Алупки.
- Речник ВМС ЗСУ заявив, що після знищення ВДК "Цезар Куніков" у Чорному морі з 13 кораблів Чорноморського флоту Росії "у строю" залишається лише 5.