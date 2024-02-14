ГУР перехопило розмову пілотів про корабель "Цезар Куніков": Уламки й масна пляма

Перехоплені радіопереговори росіян із місця влучання у великий десантний корабель "Цезар Куніков", який виглядав завантаженим технікою, свідчать про знищення цього судна.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Деталі: Візуальний огляд місця затоплення корабля росіяни здійснювали з гелікоптерів Ка-52 та Мі-8, ретранслятором інформації виступив військово-транспортний літак Ан-26 ВКС РФ.

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"Наблюдаю обломки и маслянистое пятно", – каже пілот російського вертольота.

Атаку здійснили спецпризначенці української розвідки.

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ГУР зазначає, що російський ВДК "Цезар Куніков" упродовж 10 днів перебував на стоянці біля спеціалізованої причальної стінки, так званого "сліпа", з якої окупанти здійснюють завантаження кораблів військовим озброєнням та технікою.

Дослівно: "За попередньою візуальною оцінкою осадки корабля, під час затоплення "Цезар Куніков" був завантажений".

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