ГУР перехватило разговор пилотов о корабле "Цезарь Куников": Обломки и маслянистое пятно
Перехваченные радиопереговоры россиян с места попадания в большой десантный корабль "Цезарь Куников", который выглядел загруженным техникой, свидетельствуют об уничтожении этого судна.
Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Детали: Визуальный осмотр места затопления корабля россияне осуществляли с вертолетов Ка-52 и Ми-8, ретранслятором информации выступил военно-транспортный самолет Ан-26 ВКС РФ.
"Наблюдаю обломки и маслянистое пятно", – говорит пилот российского вертолета.
Атаку осуществили спецназовцы украинской разведки.
ГУР отмечает, что российский БДК "Цезарь Куников" в течение 10 дней находился на стоянке у специализированной причальной стенки, так называемого "слипа", с которой оккупанты осуществляют загрузку кораблей военным вооружением и техникой.
Дословно: "По предварительной визуальной оценке осадки корабля, во время затопления "Цезарь Куников" был загружен".
Предыстория:
- Под утро 14 февраля 2024 года в оккупированном Россией Крыму, в частности, в Ялте, Мисхоре, Алупке и Симеизе, раздавались взрывы с моря. В пабликах сообщалось, что в районе Мисхора был атакован большой десантный корабль, для спасательных работ оккупанты отправили еще один корабль и вертолеты Ми-8 и Ка-27. Российское Минобороны заявило лишь о перехвате 6 беспилотников над морем.
- Собеседники "Украинской правды" в Главном управлении разведки заявили, что дроны ГУР подбили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в Черном море. Позже ГУР Минобороны официально сообщило, что этот БДК потопили с помощью морских дронов "Магура V5", и обнародовало видео.
- Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил уничтожение российского большого десантного корабля, который находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.
- Спикер ВМС ВСУ заявил, что после уничтожения БДК "Цезарь Куников" в Черном море из 13 кораблей Черноморского флота России "в строю" остается только 5.