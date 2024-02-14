ГУР перехватило разговор пилотов о корабле "Цезарь Куников": Обломки и маслянистое пятно

Перехват разговора о затопленном БДК "Цезарь Куников", скриншот из видео ГУР

Перехваченные радиопереговоры россиян с места попадания в большой десантный корабль "Цезарь Куников", который выглядел загруженным техникой, свидетельствуют об уничтожении этого судна.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Детали: Визуальный осмотр места затопления корабля россияне осуществляли с вертолетов Ка-52 и Ми-8, ретранслятором информации выступил военно-транспортный самолет Ан-26 ВКС РФ.

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"Наблюдаю обломки и маслянистое пятно", – говорит пилот российского вертолета.

Атаку осуществили спецназовцы украинской разведки.

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ГУР отмечает, что российский БДК "Цезарь Куников" в течение 10 дней находился на стоянке у специализированной причальной стенки, так называемого "слипа", с которой оккупанты осуществляют загрузку кораблей военным вооружением и техникой.

Дословно: "По предварительной визуальной оценке осадки корабля, во время затопления "Цезарь Куников" был загружен".

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