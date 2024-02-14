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Більшість екіпажу російського "Цезаря Кунікова" не вижила – Юсов

Альона Мазуренко Середа, 14 лютого 2024, 17:16
Більшість екіпажу російського Цезаря Кунікова не вижила – Юсов
ВДК "ЦЕЗАР КУНІКОВ". ФОТО З САЙТУ ЧФ РФ

За даними розвідки, більшості екіпажу російського великого десантного корабля "Цезар Куніков", який було знищено у Чорному морі, не вдалося врятуватись. 

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у відео-коментарі журналістам

Пряма мова: "Все пройшло за планом. Результативно. Ворожий корабель знищений і він не підлягає відновленню. Разом із вантажем там був боєкомплект.

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За наявною інформацією, більшості екіпажу ВДК "Цезар Куніков" не вдалось врятуватись".

Деталі: Водночас, інформація про кількість ліквідованих окупантів, які були на борту корабля, наразі уточнюється. 

Предствник ГУР уточнив, що принаймні більшості екіпажу не вдалося врятуватися. 

ВІДЕО ДНЯ

Юсов розповів, що великий десантний корабель росіян був знищений приблизно за 4 км від берега в районі Алупки. 

Передісторія: 

Теми: розвідкакорабліРосіяУкраїна
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