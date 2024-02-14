Більшість екіпажу російського "Цезаря Кунікова" не вижила – Юсов

За даними розвідки, більшості екіпажу російського великого десантного корабля "Цезар Куніков", який було знищено у Чорному морі, не вдалося врятуватись.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у відео-коментарі журналістам

Пряма мова: "Все пройшло за планом. Результативно. Ворожий корабель знищений і він не підлягає відновленню. Разом із вантажем там був боєкомплект.

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За наявною інформацією, більшості екіпажу ВДК "Цезар Куніков" не вдалось врятуватись".

Деталі: Водночас, інформація про кількість ліквідованих окупантів, які були на борту корабля, наразі уточнюється.

Предствник ГУР уточнив, що принаймні більшості екіпажу не вдалося врятуватися.

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Юсов розповів, що великий десантний корабель росіян був знищений приблизно за 4 км від берега в районі Алупки.

Передісторія: