Більшість екіпажу російського "Цезаря Кунікова" не вижила – Юсов
За даними розвідки, більшості екіпажу російського великого десантного корабля "Цезар Куніков", який було знищено у Чорному морі, не вдалося врятуватись.
Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у відео-коментарі журналістам
Пряма мова: "Все пройшло за планом. Результативно. Ворожий корабель знищений і він не підлягає відновленню. Разом із вантажем там був боєкомплект.
За наявною інформацією, більшості екіпажу ВДК "Цезар Куніков" не вдалось врятуватись".
Деталі: Водночас, інформація про кількість ліквідованих окупантів, які були на борту корабля, наразі уточнюється.
Предствник ГУР уточнив, що принаймні більшості екіпажу не вдалося врятуватися.
Юсов розповів, що великий десантний корабель росіян був знищений приблизно за 4 км від берега в районі Алупки.
Передісторія:
- Під ранок 14 лютого 2024 року в окупованому Росією Криму, зокрема, в Ялті, Місхорі, Алупці й Сімеїзі, лунали вибухи з моря. У пабліках повідомляли, що в районі Місхора був атакований великий десантний корабель, для рятувальних робіт окупанти відправили ще один корабель і вертольоти Мі-8 і Ка-27. Російське Міноборони заявило лише про перехоплення 6 безпілотників над морем.
- Співрозмовники "Української правди" в Головному управлінні розвідки заявили, що дрони ГУР підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" у Чорному морі. Згодом ГУР Міноборони офіційно повідомило, що цей ВДК потопили за допомогою морських дронів "Магура V5", і оприлюднило відео.
- Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив знищення російського великого десантного корабля, який перебував у територіальних водах України поблизу Алупки.
- Речник ВМС ЗСУ заявив, що після знищення ВДК "Цезар Куніков" у Чорному морі з 13 кораблів Чорноморського флоту Росії "у строю" залишається лише 5.