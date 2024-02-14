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Большинство экипажа российского "Цезаря Куникова" не выжило – Юсов

Алена МазуренкоСреда, 14 февраля 2024, 17:16
Большинство экипажа российского Цезаря Куникова не выжило – Юсов
ВДК "ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ". ФОТО С САЙТА ЧФ РФ

По данным разведки, большинству экипажа российского большого десантного корабля "Цезарь Куников", который был уничтожен в Черном море, не удалось спастись.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в видео-комментарии журналистам

Прямая речь: "Все прошло по плану. Результативно. Вражеский корабль уничтожен и он не подлежит восстановлению. Вместе с грузом там был боекомплект.

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По имеющейся информации, большинству экипажа БДК "Цезарь Куников" не удалось спастись".

Детали: В то же время, информация о количестве ликвидированных оккупантов, которые были на борту корабля, пока уточняется.

Предствник ГУР уточнил, что по крайней мере большинству экипажа не удалось спастись.

ВИДЕО ДНЯ

Юсов рассказал, что большой десантный корабль россиян был уничтожен примерно в 4 км от берега в районе Алупки.

Предыстория: 

Темы: разведкакораблиРосcияУкраина
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