Зеленський про "Цезаря Кунікова": Додалося ще безпеки в Чорному морі
Президент Володимир Зеленський подякував Силам оборони за черговий крок з очищення акваторії Чорного моря від російських терористичних обʼєктів.
Джерело: вечірнє відеозвернення глави держави 14 лютого
Пряма мова: "Дякую Збройним силам України, дякую воїнам ГУР – групі 13 9-го департаменту! Сьогодні додалося ще безпеки в Чорному морі і ще мотивації нашим людям. Це важливо. І ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних обʼєктів".
Деталі: Зеленський зазначив також, що провів 14 лютого особливу, тривалу нараду щодо одного з ключових питань цієї війни, а саме –українських можливостей протидіяти російським дронам.
Президен наголосив на правильній взаємодії між запитами фронту й можливостями вітчизняної промисловості. У фокусі – максимальне нарощування українського виробництва.
Передісторія:
- Під ранок 14 лютого 2024 року в окупованому Росією Криму, зокрема, в Ялті, Місхорі, Алупці й Сімеїзі, лунали вибухи з моря. У пабліках повідомляли, що в районі Місхора був атакований великий десантний корабель, для рятувальних робіт окупанти відправили ще один корабель і вертольоти Мі-8 і Ка-27. Російське Міноборони заявило лише про перехоплення 6 безпілотників над морем.
- Співрозмовники "Української правди" в Головному управлінні розвідки заявили, що дрони ГУР підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" у Чорному морі. Згодом ГУР Міноборони офіційно повідомило, що цей ВДК потопили за допомогою морських дронів "Магура V5", і оприлюднило відео.
- Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив знищення російського великого десантного корабля, який перебував у територіальних водах України поблизу Алупки.
- Речник ВМС ЗСУ заявив, що після знищення ВДК "Цезар Куніков" у Чорному морі з 13 кораблів Чорноморського флоту Росії "у строю" залишається лише 5.