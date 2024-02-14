Зеленский о "Цезаре Куникове": Добавилось еще безопасности в Черном море

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Силы обороны за очередной шаг по очищению акватории Черного моря от российских террористических объектов.

Источник: вечернее видеообращение главы государства 14 февраля

Прямая речь: "Спасибо Вооруженным силам Украины, спасибо воинам ГУР - группе 13 9-го департамента! Сегодня добавилось еще безопасности в Черном море и еще мотивации нашим людям. Это важно. И мы шаг за шагом очистим Черное море от российских террористических объектов".

Реклама:

Детали: Зеленский отметил также, что провел 14 февраля особое, длительное совещание по одному из ключевых вопросов этой войны, а именно - украинским возможностям противодействовать российским дронам.

Президент отметил правильное взаимодействие между запросами фронта и возможностями отечественной промышленности. В фокусе - максимальное наращивание украинского производства.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: