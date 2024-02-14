Зеленский о "Цезаре Куникове": Добавилось еще безопасности в Черном море
Президент Владимир Зеленский поблагодарил Силы обороны за очередной шаг по очищению акватории Черного моря от российских террористических объектов.
Источник: вечернее видеообращение главы государства 14 февраля
Прямая речь: "Спасибо Вооруженным силам Украины, спасибо воинам ГУР - группе 13 9-го департамента! Сегодня добавилось еще безопасности в Черном море и еще мотивации нашим людям. Это важно. И мы шаг за шагом очистим Черное море от российских террористических объектов".
Детали: Зеленский отметил также, что провел 14 февраля особое, длительное совещание по одному из ключевых вопросов этой войны, а именно - украинским возможностям противодействовать российским дронам.
Президент отметил правильное взаимодействие между запросами фронта и возможностями отечественной промышленности. В фокусе - максимальное наращивание украинского производства.
Предыстория:
- Под утро 14 февраля 2024 года в оккупированном Россией Крыму, в частности, в Ялте, Мисхоре, Алупке и Симеизе, раздавались взрывы с моря. В пабликах сообщалось, что в районе Мисхора был атакован большой десантный корабль, для спасательных работ оккупанты отправили еще один корабль и вертолеты Ми-8 и Ка-27. Российское Минобороны заявило лишь о перехвате 6 беспилотников над морем.
- Собеседники "Украинской правды" в Главном управлении разведки заявили, что дроны ГУР подбили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в Черном море. Позже ГУР Минобороны официально сообщило, что этот БДК потопили с помощью морских дронов "Магура V5", и обнародовало видео.
- Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил уничтожение российского большого десантного корабля, который находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.
- Спикер ВМС ВСУ заявил, что после уничтожения БДК "Цезарь Куников" в Черном море из 13 кораблей Черноморского флота России "в строю" остается только 5.