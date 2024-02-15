Ракетна атака росіян: на Івано-Франківщині уламки спричинили пожежу− голова ОВА

Одну російську повітряну ціль збили в Івано-Франківській області, у результаті падіння уламків горіли покрівлі господарських будівель, повідомила голова ОВА.

Джерело: голова ОВА Світлана Онищук у Telegram, ДСНС у Telegram

Пряма мова Онищук: "Під час ранкової тривоги наші захисники неба збили ворожу ціль на території області. Внаслідок падіння уламків відбулося незначне загорання покрівель господарських будівель. Завдяки оперативній роботі наших рятувальників пожежу ліквідовано".

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Деталі: За її словами, минулося без жертв та значних руйнувань.

Пізніше у ДСНС повідомили, що уламки ворожої ракети впали на Рогатинщині, внаслідок чого виникла пожежа крівлі та грубих кормів у господарській будівлі.

Фото ДСНС

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на більшу площу. Постраждалих немає.

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