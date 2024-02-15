Ракетна атака росіян: на Івано-Франківщині уламки спричинили пожежу− голова ОВА
Одну російську повітряну ціль збили в Івано-Франківській області, у результаті падіння уламків горіли покрівлі господарських будівель, повідомила голова ОВА.
Джерело: голова ОВА Світлана Онищук у Telegram, ДСНС у Telegram
Пряма мова Онищук: "Під час ранкової тривоги наші захисники неба збили ворожу ціль на території області. Внаслідок падіння уламків відбулося незначне загорання покрівель господарських будівель. Завдяки оперативній роботі наших рятувальників пожежу ліквідовано".
Деталі: За її словами, минулося без жертв та значних руйнувань.
Пізніше у ДСНС повідомили, що уламки ворожої ракети впали на Рогатинщині, внаслідок чого виникла пожежа крівлі та грубих кормів у господарській будівлі.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на більшу площу. Постраждалих немає.
Передісторія:
- В ніч на 15 лютого російські окупанти з кількох бомбардувальників Ту-95мс запустили ракети по Україні. У різних областях працювала ППО і лунали вибухи.
- Київська міська військова адміністрація повідомила, що усі ракети, які російські окупанти запустили по Києву вночі 15 лютого, вдалося знищити.
- У Львові під час ракетного удару зафіксовано влучання по місту: окупнати поцілили в інфраструктурний об’єкт, три людини постраждали.