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Ракетна атака росіян: на Івано-Франківщині уламки спричинили пожежу− голова ОВА

Ірина БалачукЧетвер, 15 лютого 2024, 08:52
Ракетна атака росіян: на Івано-Франківщині уламки спричинили пожежу− голова ОВА
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Одну російську повітряну ціль збили в Івано-Франківській області, у результаті падіння уламків горіли покрівлі господарських будівель, повідомила голова ОВА.

Джерело: голова ОВА Світлана Онищук у Telegram, ДСНС у Telegram 

Пряма мова Онищук: "Під час ранкової тривоги наші захисники неба збили ворожу ціль на території області. Внаслідок падіння уламків відбулося незначне загорання покрівель господарських будівель. Завдяки оперативній роботі наших рятувальників пожежу ліквідовано".

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Деталі: За її словами, минулося без жертв та значних руйнувань.  

Пізніше у ДСНС повідомили, що уламки ворожої ракети впали на Рогатинщині, внаслідок чого виникла пожежа крівлі та грубих кормів у господарській будівлі. 

 
Фото ДСНС

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на більшу площу. Постраждалих немає.

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Теми: Івано-Франківська областьракетний удар
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