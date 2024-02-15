Ракетная атака россиян: в Ивано-Франковской области обломки вызвали пожары − глава ОГА

Одну российскую воздушную цель сбили в Ивано-Франковской области, в результате падения обломков горели кровли хозяйственных построек, сообщила председатель ОВА.

Источник: председатель ОВА Светлана Онищук в Telegram, ГСЧС в Telegram

Прямая речь Онищук: "Во время утренней тревоги наши защитники неба сбили вражескую цель на территории области. В результате падения обломков произошло незначительное возгорание кровель хозяйственных построек. Благодаря оперативной работе наших спасателей пожар ликвидирован".

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Детали: По ее словам, обошлось без жертв и значительных разрушений.

Позже в ГСЧС сообщили, что обломки вражеской ракеты упали на Рогатинщине, в результате чего возник пожар кровли и грубых кормов в хозяйственной постройке.

Фото ГСЧС

Спасатели оперативно ликвидировали пожар и не допустили распространения огня на большую площадь. Пострадавших нет.

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