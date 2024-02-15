Ракетная атака россиян: в Ивано-Франковской области обломки вызвали пожары − глава ОГА
Одну российскую воздушную цель сбили в Ивано-Франковской области, в результате падения обломков горели кровли хозяйственных построек, сообщила председатель ОВА.
Источник: председатель ОВА Светлана Онищук в Telegram, ГСЧС в Telegram
Прямая речь Онищук: "Во время утренней тревоги наши защитники неба сбили вражескую цель на территории области. В результате падения обломков произошло незначительное возгорание кровель хозяйственных построек. Благодаря оперативной работе наших спасателей пожар ликвидирован".
Детали: По ее словам, обошлось без жертв и значительных разрушений.
Позже в ГСЧС сообщили, что обломки вражеской ракеты упали на Рогатинщине, в результате чего возник пожар кровли и грубых кормов в хозяйственной постройке.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар и не допустили распространения огня на большую площадь. Пострадавших нет.
Предыстория:
- В ночь на 15 февраля российские оккупанты с нескольких бомбардировщиков Ту-95мс запустили ракеты по Украине. В разных областях работала ПВО и раздавались взрывы.
- Киевская городская военная администрация сообщила,что все ракеты, которые российские оккупанты запустили по Киеву ночью 15 февраля, удалось уничтожить.
- Во Львове во время ракетного удара зафиксировано попадание по городу: оккупанты попали в инфраструктурный объект, три человека пострадали.