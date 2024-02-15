Вирва, мов озеро, вибиті вікна, потрощені дахи − наслідки ракетного удару по Київщині
У Бучанському районі Київської області у результаті збиття російської ракети утворилася величезна вирва, у будинках вибиті вікна, пошкоджені дахи.
Джерело: мер Бучі Анатолій Федорук у Telegram, голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook
Пряма мова Федорука: "Ракетна атака на Бучанську громаду: від вибухової хвилі будинки у Бабинецькому та Ворзельському старостатах залишилися без дахів і вікон. В деяких будівлях порушені несучі конструкції. Загалом пошкоджено близько чотирьох десятків будинків. Ворожу ракету збили поза межами населеного пункту, тож утворилася тільки вирва. Там працюють відповідні служби".
Поблизу села Буда-Бабинецька Бучанської громади утворилася величезна вирва у результаті збиття російської ракети, уламками у громаді пошкоджені будинки і авто. Відео з Telegram мера Бучі Анатолія Федорука pic.twitter.com/Oyk0Qi1Vc8— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 15, 2024
Деталі: Міський голова додав, що ракету збили поблизу села Буда-Бабинецька.
Люди під час ворожої атаки не постраждали.
Водночас голова ОВА додав, що завдяки роботі сил ППО влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.
За його даними, у результаті падіння уламків ракет пошкоджені 7 приватних будинків, декількох господарчих споруд та автомобіль. В будинках вибиті вікна, пошкоджені фасади, дахи.
Кравченко пообіцяв, що ОВА спільно з громадами надасть мешканцям пошкоджених осель усю необхідну допомогу.
Передісторія:
- В ніч на 15 лютого російські окупанти з кількох бомбардувальників Ту-95мс запустили ракети по Україні. У різних областях працювала ППО і лунали вибухи.
- Київська міська військова адміністрація повідомила, що усі ракети, які російські окупанти запустили по Києву вночі 15 лютого, вдалося знищити.
- У Львові під час ракетного удару зафіксовано влучання по місту: окупнати поцілили в інфраструктурний об’єкт, три людини постраждали.