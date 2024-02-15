Вирва, мов озеро, вибиті вікна, потрощені дахи − наслідки ракетного удару по Київщині

Гігантська вирва, яка утворилася після збивання російської ракети. ФОТО З TELEGRAM ФЕДОРУКА

У Бучанському районі Київської області у результаті збиття російської ракети утворилася величезна вирва, у будинках вибиті вікна, пошкоджені дахи.

Джерело: мер Бучі Анатолій Федорук у Telegram, голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook

Пряма мова Федорука: "Ракетна атака на Бучанську громаду: від вибухової хвилі будинки у Бабинецькому та Ворзельському старостатах залишилися без дахів і вікон. В деяких будівлях порушені несучі конструкції. Загалом пошкоджено близько чотирьох десятків будинків. Ворожу ракету збили поза межами населеного пункту, тож утворилася тільки вирва. Там працюють відповідні служби".

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Поблизу села Буда-Бабинецька Бучанської громади утворилася величезна вирва у результаті збиття російської ракети, уламками у громаді пошкоджені будинки і авто. Відео з Telegram мера Бучі Анатолія Федорука pic.twitter.com/Oyk0Qi1Vc8 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 15, 2024

Деталі: Міський голова додав, що ракету збили поблизу села Буда-Бабинецька.

Фото з Telegram Федорука

Люди під час ворожої атаки не постраждали.

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Фото з Telegram Федорука

Водночас голова ОВА додав, що завдяки роботі сил ППО влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.

Фото з Telegram Федорука

За його даними, у результаті падіння уламків ракет пошкоджені 7 приватних будинків, декількох господарчих споруд та автомобіль. В будинках вибиті вікна, пошкоджені фасади, дахи.

Фото з Telegram Федорука

Кравченко пообіцяв, що ОВА спільно з громадами надасть мешканцям пошкоджених осель усю необхідну допомогу.

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