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Воронка, как озеро, выбитые окна, разбитые крыши − последствия ракетного удара по Киевской области

Ирина БалачукЧетверг, 15 февраля 2024, 10:22
Воронка, как озеро, выбитые окна, разбитые крыши − последствия ракетного удара по Киевской области
Гигантская воронка, которая образовалась после сбивания российской ракеты. ФОТО ИЗ TELEGRAM ФЕДОРУКА

В Бучанском районе Киевской области в результате сбития российской ракеты образовалась огромная воронка, в домах выбиты окна, повреждены крыши.

Источник: мэр Бучи Анатолий Федорук в Telegram, глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook

Прямая речь Федорука: "Ракетная атака на Бучанскую общину: от взрывной волны дома в Бабинецком и Ворзельском старостатах остались без крыш и окон. В некоторых зданиях нарушены несущие конструкции. Всего повреждено около четырех десятков домов. Вражескую ракету сбили за пределами населенного пункта, поэтому образовалась только воронка. Там работают соответствующие службы".

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Детали: Городской голова добавил, что ракету сбили вблизи села Буда-Бабинецкая.

Люди во время вражеской атаки не пострадали. 

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Фото Из Telegram Федорука 

В то же время глава ОВА добавил, что благодаря работе сил ПВО попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. 

 
Фото Из Telegram Федорука 

По его данным, в результате падения обломков ракет повреждены 7 частных домов, несколько хозяйственных построек и автомобиль. В домах выбиты окна, повреждены фасады, крыши. 

 

Кравченко пообещал, что ОВА совместно с общинами предоставит жителям поврежденных домов всю необходимую помощь.

 
Фото Из Telegram Федорука 

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Темы: Киевская областьракетный ударПВО
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