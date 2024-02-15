Воронка, как озеро, выбитые окна, разбитые крыши − последствия ракетного удара по Киевской области

Гигантская воронка, которая образовалась после сбивания российской ракеты. ФОТО ИЗ TELEGRAM ФЕДОРУКА

В Бучанском районе Киевской области в результате сбития российской ракеты образовалась огромная воронка, в домах выбиты окна, повреждены крыши.

Источник: мэр Бучи Анатолий Федорук в Telegram, глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook

Прямая речь Федорука: "Ракетная атака на Бучанскую общину: от взрывной волны дома в Бабинецком и Ворзельском старостатах остались без крыш и окон. В некоторых зданиях нарушены несущие конструкции. Всего повреждено около четырех десятков домов. Вражескую ракету сбили за пределами населенного пункта, поэтому образовалась только воронка. Там работают соответствующие службы".

Реклама:

Детали: Городской голова добавил, что ракету сбили вблизи села Буда-Бабинецкая.

Поблизу села Буда-Бабинецька Бучанської громади утворилася величезна вирва у результаті збиття російської ракети, уламками у громаді пошкоджені будинки і авто. Відео з Telegram мера Бучі Анатолія Федорука pic.twitter.com/Oyk0Qi1Vc8 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 15, 2024

Люди во время вражеской атаки не пострадали.

ВИДЕО ДНЯ

Фото Из Telegram Федорука

В то же время глава ОВА добавил, что благодаря работе сил ПВО попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано.

Фото Из Telegram Федорука

По его данным, в результате падения обломков ракет повреждены 7 частных домов, несколько хозяйственных построек и автомобиль. В домах выбиты окна, повреждены фасады, крыши.

Кравченко пообещал, что ОВА совместно с общинами предоставит жителям поврежденных домов всю необходимую помощь.

Фото Из Telegram Федорука

Предыстория: