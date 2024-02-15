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По всій Україні лунала тривога: злітав МіГ, Росія випускала ракети

Ірина БалачукЧетвер, 15 лютого 2024, 12:04
По всій Україні лунала тривога: злітав МіГ, Росія випускала ракети
Скриншот з alerts.in.ua

Влада оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через ракетну небезпеку. Загроза тривала понад 1 годину.

Джерело: карта повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Вся Україна − ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".

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Деталі: Коли звучать сирени, необхідно пройти в укриття.

Оновлено: Пізніше Повітряні сили повідомили про ракету, яка летить у напрямку Дніпропетровщини. А за кілька хвилин − про загрозу балістики з Бєлгородської області РФ і про повторні пуски. 

Це вже друга повітряна тривога по всій країні з початку доби. 

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 12:03 тривоги почали скасовувати.

Передісторія:

Теми: повітряна тривога
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