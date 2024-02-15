По всій Україні лунала тривога: злітав МіГ, Росія випускала ракети
Четвер, 15 лютого 2024, 12:04
Влада оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через ракетну небезпеку. Загроза тривала понад 1 годину.
Джерело: карта повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "Вся Україна − ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".
Реклама:
Деталі: Коли звучать сирени, необхідно пройти в укриття.
Оновлено: Пізніше Повітряні сили повідомили про ракету, яка летить у напрямку Дніпропетровщини. А за кілька хвилин − про загрозу балістики з Бєлгородської області РФ і про повторні пуски.
Це вже друга повітряна тривога по всій країні з початку доби.
ВІДЕО ДНЯ
Оновлено: О 12:03 тривоги почали скасовувати.
Передісторія:
- В ніч на 15 лютого російські окупанти з кількох бомбардувальників Ту-95мс запустили ракети по Україні. У різних областях працювала ППО і лунали вибухи.
- Київська міська військова адміністрація повідомила, що усі ракети, які російські окупанти запустили по Києву вночі 15 лютого, вдалося знищити.
- У Львові під час ракетного удару зафіксовано влучання по місту: окупнати поцілили в інфраструктурний об’єкт, три людини постраждали.
- У Бучанському районі Київської області у результаті збиття російської ракети утворилася величезна вирва, у будинках вибиті вікна, пошкоджені дахи.