По всей Украине звучала тревога: взлетал МиГ, Россия выпускала ракеты
Четверг, 15 февраля 2024, 12:04
Власти объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за ракетной опасности. Угроза длилась более 1 часа.
Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "Вся Украина − ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".
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Детали: Когда звучат сирены, необходимо пройти в укрытие.
Обновлено: Позже Воздушные силы сообщили о ракете, которая летит в направлении Днепропетровщины. А через несколько минут − об угрозе баллистики из Белгородской области РФ и о повторных пусках.
Это уже вторая воздушная тревога по всей стране с начала суток.
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Обновлено: В 12:03 тревоги начали отменять.
Предыстория:
- В ночь на 15 февраля российские оккупанты с нескольких бомбардировщиков Ту-95мс запустили ракеты по Украине. В разных областях работала ПВО и раздавались взрывы.
- Киевская городская военная администрация сообщила,что все ракеты, которые российские оккупанты запустили по Киеву ночью 15 февраля, удалось уничтожить.
- Во Львове во время ракетного удара зафиксировано попадание по городу: оккупанты попали в инфраструктурный объект, три человека пострадали.
- В Бучанском районе Киевской области в результате сбития российской ракеты образовалась огромная воронка, в домах выбиты окна, повреждены крыши.