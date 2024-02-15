По всей Украине звучала тревога: взлетал МиГ, Россия выпускала ракеты

Власти объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за ракетной опасности. Угроза длилась более 1 часа.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Вся Украина − ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".

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Детали: Когда звучат сирены, необходимо пройти в укрытие.

Обновлено: Позже Воздушные силы сообщили о ракете, которая летит в направлении Днепропетровщины. А через несколько минут − об угрозе баллистики из Белгородской области РФ и о повторных пусках.

Это уже вторая воздушная тревога по всей стране с начала суток.

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Обновлено: В 12:03 тревоги начали отменять.

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