В Авдеевке защитники где-то отходят, где-то отбивают позиции – ОСУВ "Таврия"
ОСУВ "Таврия" отметило, что в Авдеевке происходит маневр украинских подразделений - ситуация там напряженная и динамичная, однако контролируемая.
Источник: представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона новостей
Прямая речь: "Ситуация остается очень напряженной, но контролируемой. С 18:00 среды до 6:00 утра четверга на Авдеевском направлении россияне потеряли личного состава 208 человек, из них безвозвратные потери - 20 к 1 (соотношение безвозвратных потерь врага на Авдеевском направлении к его суммарным потерям на трех других направлениях ОСУВ "Таврия" - ред.)
...В Авдеевке происходит маневр нашими подразделениями для иногда отхода на более выгодные позиции, иногда отбивания позиций.
Поставки в Авдеевку и эвакуация затруднены, но задействована запасная логистическая артерия, которая была заранее подготовлена.
...Каждое подразделение знает свой маневр, у каждого есть своя задача. Видно общую картину событий, которая складывается. Предусмотрены запасные варианты развития событий и ведения боевых действий, в зависимости от ситуации, которая является динамичной.
Видно, куда враг хочет зайти. Он хочет пройти западнее коксохима. Там он встречает достойное сопротивление. И собственно та статистика уничтоженных россиян, которую я назвал, это результат того, как реализуется видение того, что ситуация является контролируемой в плане общего видения картины театра боевых действий на Авдеевском направлении".
Обновлено: Лиховий сообщил УП, что имел в виду соотношение 20:1 безвозвратных потерь россиян на Авдеевском направлении - к безвозвратным потерям россиян суммарно на трех других направлениях ОСУВ "Таврия".
Напомним:
- В Авдеевке Донецкой области идут уличные бои. Ранее командование сообщило, что предусмотрело запасные пути снабжения в город на случай, если российские войска перекроют основной логистический путь.
- Утром 15 февраля 3-я отдельная штурмовая бригада сообщила, что на Авдеевском направлении двум бригадам врага нанесено критическое поражение, однако украинским защитниками приходится "воевать на 360 градусов", а россияне перебрасывают в Авдеевку новые силы.