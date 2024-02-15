В Авдеевке защитники где-то отходят, где-то отбивают позиции – ОСУВ "Таврия"

ОСУВ "Таврия" отметило, что в Авдеевке происходит маневр украинских подразделений - ситуация там напряженная и динамичная, однако контролируемая.

Источник: представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Ситуация остается очень напряженной, но контролируемой. С 18:00 среды до 6:00 утра четверга на Авдеевском направлении россияне потеряли личного состава 208 человек, из них безвозвратные потери - 20 к 1 (соотношение безвозвратных потерь врага на Авдеевском направлении к его суммарным потерям на трех других направлениях ОСУВ "Таврия" - ред.)

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...В Авдеевке происходит маневр нашими подразделениями для иногда отхода на более выгодные позиции, иногда отбивания позиций.

Поставки в Авдеевку и эвакуация затруднены, но задействована запасная логистическая артерия, которая была заранее подготовлена.

...Каждое подразделение знает свой маневр, у каждого есть своя задача. Видно общую картину событий, которая складывается. Предусмотрены запасные варианты развития событий и ведения боевых действий, в зависимости от ситуации, которая является динамичной.

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Видно, куда враг хочет зайти. Он хочет пройти западнее коксохима. Там он встречает достойное сопротивление. И собственно та статистика уничтоженных россиян, которую я назвал, это результат того, как реализуется видение того, что ситуация является контролируемой в плане общего видения картины театра боевых действий на Авдеевском направлении".

Обновлено: Лиховий сообщил УП, что имел в виду соотношение 20:1 безвозвратных потерь россиян на Авдеевском направлении - к безвозвратным потерям россиян суммарно на трех других направлениях ОСУВ "Таврия".

Напомним: