Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Авдеевке защитники где-то отходят, где-то отбивают позиции – ОСУВ "Таврия"

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 15 февраля 2024, 11:21
В Авдеевке защитники где-то отходят, где-то отбивают позиции – ОСУВ Таврия
РАЗРУШЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПРИГОРОДЕ ДОНЕЦКА. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: GETTY IMAGES

ОСУВ "Таврия" отметило, что в Авдеевке происходит маневр украинских подразделений - ситуация там напряженная и динамичная, однако контролируемая.

Источник: представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Ситуация остается очень напряженной, но контролируемой. С 18:00 среды до 6:00 утра четверга на Авдеевском направлении россияне потеряли личного состава 208 человек, из них безвозвратные потери - 20 к 1 (соотношение безвозвратных потерь врага на Авдеевском направлении к его суммарным потерям на трех других направлениях ОСУВ "Таврия" - ред.)

Реклама:

...В Авдеевке происходит маневр нашими подразделениями для иногда отхода на более выгодные позиции, иногда отбивания позиций.

Поставки в Авдеевку и эвакуация затруднены, но задействована запасная логистическая артерия, которая была заранее подготовлена.

...Каждое подразделение знает свой маневр, у каждого есть своя задача. Видно общую картину событий, которая складывается. Предусмотрены запасные варианты развития событий и ведения боевых действий, в зависимости от ситуации, которая является динамичной.

ВИДЕО ДНЯ

Видно, куда враг хочет зайти. Он хочет пройти западнее коксохима. Там он встречает достойное сопротивление. И собственно та статистика уничтоженных россиян, которую я назвал, это результат того, как реализуется видение того, что ситуация является контролируемой в плане общего видения картины театра боевых действий на Авдеевском направлении".

Обновлено: Лиховий сообщил УП, что имел в виду соотношение 20:1 безвозвратных потерь россиян на Авдеевском направлении - к безвозвратным потерям россиян суммарно на трех других направлениях ОСУВ "Таврия".

Напомним:

  • В Авдеевке Донецкой области идут уличные бои. Ранее командование сообщило, что предусмотрело запасные пути снабжения в город на случай, если российские войска перекроют основной логистический путь.
  • Утром 15 февраля 3-я отдельная штурмовая бригада сообщила, что на Авдеевском направлении двум бригадам врага нанесено критическое поражение, однако украинским защитниками приходится "воевать на 360 градусов", а россияне перебрасывают в Авдеевку новые силы.

Темы: АвдеевкавойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет

фотоВСУ ударили по полигону армии РФ во время построения: уничтожено не менее 60 оккупантов – СМИ

ISW объяснил, для чего Шойгу соврал о захвате Крынок

Пентагон назвал "стратегическим" выход украинских сил из Авдеевки

В ОК "Юг" опровергли заявление Шойгу о захвате плацдарма на левом берегу Днепра

В больнице скончался второй украинец, раненный ножом в немецком Оберхаузене

Все новости...

Читайте УП В Google News

Авдеевка
"Авдеевский ад": 3-я ОШБр рассказала о критической ситуации в Авдеевке
Командование позаботилось о запасных путях снабжения в Авдеевку – спикер "Таврии"
Обстановка сложная и напряженная − Сырский рассказал о поездке на фронт
Последние новости
11:21
Генконсул Польши во Львове о действиях фермеров на границе: Стыд и позор, не верю, что это поляки
11:16
В прошлом году в Украине зафиксировали новый антирекорд мошенничества
11:13
В правительстве Польши подтвердили, что украинское зерно не остается в стране
11:10
ПриватБанк запустил услугу автоматического заполнения календаря налоговых отчетов
11:08
инфографикаКМИС: Стало немного меньше тех, кто верит в полную деоккупацию Украины
11:07
Миллиардер Безос завершил продажу 50 млн акций Amazon на 8,5 миллиарда долларов
11:05
Украинцы считают США и Польшу дружественными странами, но процент падает – опрос
11:04
Количество раненых из-за удара по Краматорску возросло до 7
11:01
Курс валют на 21 февраля: гривня продолжает стремительное падение
10:59
Пропагандисты заявили о самоубийстве Z-блогера, который имел конфликт с Соловьевым
Все новости...
Реклама: