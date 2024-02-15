РосСМИ сообщили об отставке главы Черноморского флота России
Пророссийские Telegram-каналы утверждают, что командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова отправили в отставку после потопления БДК "Цезарь Куников" 14 февраля.
Источник: Крым.Реалии и The Insider со ссылкой на анонимные Telegram-каналы, УП со ссылкой на источник в ГУР
Детали: Пророссийские Telegram-каналы и российские "военкоры" заявляют о снятии Соколова с должности. Утверждается, что его обязанности будет исполнять его заместитель, начальник штаба ЧФ вице-адмирал Сергей Пинчук.
В сентябре 2023 Силы специальных операций Украины сообщали, что Соколов погиб в результате поражения штаба Черноморского флота РФ. В то же время, по данным источника "Украинской правды" в ГУР МОУ, подтвержденной информации о гибели Соколова не было.
Справочно: Предшественник Соколова Игорь Осипов, как утверждали СМИ, был снят с должности сразу после потопления крейсера "Москва" в апреле 2022 года. О том, что его сменит Соколов, официально было объявлено только 10 августа 2022 года.
Предыстория:
- Под утро 14 февраля 2024 года в оккупированном Россией Крыму, в частности, в Ялте, Мисхоре, Алупке и Симеизе, раздавались взрывы с моря. В пабликах сообщалось, что в районе Мисхора был атакован большой десантный корабль, для спасательных работ оккупанты отправили еще один корабль и вертолеты Ми-8 и Ка-27. Российское Минобороны заявило лишь о перехвате 6 беспилотников над морем.
- Собеседники "Украинской правды" в Главном управлении разведки заявили, что дроны ГУР подбили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в Черном море. Позже ГУР Минобороны официально сообщило, что этот БДК потопили с помощью морских дронов "Магура V5", и обнародовало видео.
- Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил уничтожение российского большого десантного корабля, который находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.
- Спикер ВМС ВСУ заявил, что после уничтожения БДК "Цезарь Куников" в Черном море из 13 кораблей Черноморского флота России "в строю" остается только 5.