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РосСМИ сообщили об отставке главы Черноморского флота России

Татьяна Лозовенко, Валентина РоманенкоЧетверг, 15 февраля 2024, 14:58
РосСМИ сообщили об отставке главы Черноморского флота России
ВИКТОР СОКОЛОВ. ФОТО RG.RU

Пророссийские Telegram-каналы утверждают, что командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова отправили в отставку после потопления БДК "Цезарь Куников" 14 февраля.

Источник: Крым.Реалии и The Insider со ссылкой на анонимные Telegram-каналы, УП со ссылкой на источник в ГУР

Детали: Пророссийские Telegram-каналы и российские "военкоры" заявляют о снятии Соколова с должности. Утверждается, что его обязанности будет исполнять его заместитель, начальник штаба ЧФ вице-адмирал Сергей Пинчук.

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В сентябре 2023 Силы специальных операций Украины сообщали, что Соколов погиб в результате поражения штаба Черноморского флота РФ. В то же время, по данным источника "Украинской правды" в ГУР МОУ, подтвержденной информации о гибели Соколова не было.

Справочно: Предшественник Соколова Игорь Осипов, как утверждали СМИ, был снят с должности сразу после потопления крейсера "Москва" в апреле 2022 года. О том, что его сменит Соколов, официально было объявлено только 10 августа 2022 года.

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Темы: Росcияфлот
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