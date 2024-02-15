В СБУ заявили, что работников, которые следили за Bihus.Info, отправили на восток
В Службе безопасности в ответ на запрос заявили, что работников ведомства, которые следили за журналистами Bihus.Іnfo, отправили в зону проведения боевых действий, в частности в Донецкую и Луганскую области.
Источник: Bihus.Іnfo
Детали: Журналисты получили ответ СБУ на запрос. В частности, в Bihus.Іnfo интересовались, продолжают ли выполнять свои служебные обязанности представители ДЗНД СБУ, о которых говорится в сюжете Bihus.Іnfo, а именно Игорь Кравченко, Евгений Коноваленко, Тарас Садовник?
В ответе СБУ говорится, что фигуранты расследования журналистов по приказу главы СБУ Василия Малюка якобы уже в Донецкой и Луганской областях: "Для выполнения оперативно-боевых задач в зоне проведения боевых действий".
Также в СБУ сообщили, что исполняющим обязанности руководителя Департамента защиты национальной государственности временно избран Андрей Ищук.
Там напомнили, что после разоблачения уволили руководителя ДЗНГ СБУ Романа Семенченко, подчиненные которого следили за журналистами.
Предыстория:
- 16 января в сеть слили видео, где сотрудники проекта расследований Bihus.Info вероятно употребляют наркотические вещества, руководитель проекта Денис Бигус записал видеообращение с объяснениями и заверил, что все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков. При этом журналисты заявили о незаконной слежке и прослушке. Они провели собственное расследование.
- 5 января журналисты-расследователи из Bihus.Info обнародовали расследование и заявили, что идентифицировали тех, кто установил скрытые камеры в гостиничные номера для слежки за редакцией. Это была Служба безопасности Украины.
- СБУ официально заявила, что руководство уже приняло кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности из-за незаконной слежки за журналистами Bihus.Info.
- Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк официально прокомментировал слежку за журналистами Bihus.Info сотрудниками департамента защиты национальной государственности и увольнение руководителя ДЗНГ СБУ.
- Народные депутаты проголосовали за вызов Малюка в Верховную Раду с докладом о прослушивании Bihus.Info.