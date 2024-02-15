В СБУ заявили, что работников, которые следили за Bihus.Info, отправили на восток

В Службе безопасности в ответ на запрос заявили, что работников ведомства, которые следили за журналистами Bihus.Іnfo, отправили в зону проведения боевых действий, в частности в Донецкую и Луганскую области.

Источник: Bihus.Іnfo

Детали: Журналисты получили ответ СБУ на запрос. В частности, в Bihus.Іnfo интересовались, продолжают ли выполнять свои служебные обязанности представители ДЗНД СБУ, о которых говорится в сюжете Bihus.Іnfo, а именно Игорь Кравченко, Евгений Коноваленко, Тарас Садовник?

Реклама:

В ответе СБУ говорится, что фигуранты расследования журналистов по приказу главы СБУ Василия Малюка якобы уже в Донецкой и Луганской областях: "Для выполнения оперативно-боевых задач в зоне проведения боевых действий".

Также в СБУ сообщили, что исполняющим обязанности руководителя Департамента защиты национальной государственности временно избран Андрей Ищук.

Там напомнили, что после разоблачения уволили руководителя ДЗНГ СБУ Романа Семенченко, подчиненные которого следили за журналистами.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: