Тарнавский: "Ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая"
Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что "ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая".
Источник: Тарнавский в Телеграмм
Прямая речь: "По состоянию на 23:00 15 февраля 2024 года ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая.
Ожесточенные бои идут в черте города. Наши войска применяют все имеющиеся силы и средства для сдерживания врага".
Детали: Бригадный генерал отметил, что согласно принятому решению происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях.
Кроме того, по его словам, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения.
Прямая речь: "Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев".
Предыстория:
- Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о риске захвата города Авдеевка Донецкой области российскими силами из-за отсутствия достаточного количества оружия у украинских защитников.
- Командир подразделения "Terra" в 3-й отдельной штурмовой бригаде Николай Волохов рассказал, что россияне стащили в Авдеевку элитные войска и сосредоточили очень большое количество пехоты.