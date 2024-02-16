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Тарнавский: "Ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая"

Ольга ГлущенкоПятница, 16 февраля 2024, 01:10
Тарнавский: Ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая
Тарнавский, скриншот

Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что "ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая".

Источник: Тарнавский в Телеграмм

Прямая речь: "По состоянию на 23:00 15 февраля 2024 года ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая.

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Ожесточенные бои идут в черте города. Наши войска применяют все имеющиеся силы и средства для сдерживания врага".

Детали: Бригадный генерал отметил, что согласно принятому решению происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях.

Кроме того, по его словам, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения.

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Прямая речь: "Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев".

Предыстория:

  • Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о риске захвата города Авдеевка Донецкой области российскими силами из-за отсутствия достаточного количества оружия у украинских защитников.
  • Командир подразделения "Terra" в 3-й отдельной штурмовой бригаде Николай Волохов рассказал, что россияне стащили в Авдеевку элитные войска и сосредоточили очень большое количество пехоты.

Темы: Авдеевкавойна
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