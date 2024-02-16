Силы обороны для сохранения жизней отошли с позиции "Зенит" в Авдеевке – Тарнавский
Украинские защитники для сохранения жизней и улучшения оперативной обстановки отошли с позиции "Зенит" в Авдеевке, сейчас идет перегруппировка войск и усиление подразделений.
Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский
Прямая речь: "После многих месяцев противостояния, командование ОСУВ приняло решение решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточную окраину Авдеевки. Мы держали эту позицию столько, сколько это давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага.
Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.
Тактически занятие этих позиций не предоставляет врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в пределах Авдеевской оборонительной операции.
Сейчас продолжается перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений".
Что предшествовало:
- В Авдеевке продолжаются ожесточенные бои. На том направлении Силы обороны Украины противостоят в том числе российским спецназовцам и десанту.
- 15 февраля Третья отдельная штурмовая бригада подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки, а также сообщила, что на Авдеевском направлении двум бригадам врага нанесено критическое поражение, однако украинским защитниками приходится "воевать на 360 градусов", а россияне перебрасывают в Авдеевку новые силы.