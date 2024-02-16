Силы обороны для сохранения жизней отошли с позиции "Зенит" в Авдеевке – Тарнавский

Авдеевка, скрин с карты Deepstate по состоянию на день 16 февраля

Украинские защитники для сохранения жизней и улучшения оперативной обстановки отошли с позиции "Зенит" в Авдеевке, сейчас идет перегруппировка войск и усиление подразделений.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский

Прямая речь: "После многих месяцев противостояния, командование ОСУВ приняло решение решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточную окраину Авдеевки. Мы держали эту позицию столько, сколько это давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага.

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Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.

Тактически занятие этих позиций не предоставляет врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в пределах Авдеевской оборонительной операции.

Сейчас продолжается перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений".

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Укрепрайон Зенит в Авдеевке Deepstate

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