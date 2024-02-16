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Тарнавський: В Авдіївці нема заблокованих українських підрозділів, оборона триває

Євген КізіловП'ятниця, 16 лютого 2024, 15:55
Тарнавський: В Авдіївці нема заблокованих українських підрозділів, оборона триває
Олександр Тарнавський. Фото: CNN

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що станом на першу годину дня в Авдіївці, що на Донеччині, ворог не заблокував жоден український підрозділ. Триває операція з оборони міста.

Джерело: Тарнавський у Telegram

Пряма мова: "Станом на 13:00 в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає. У скрутній ситуації на полі бою, коли від укріплення залишаються лише руїни і купа розбитої цегли, пріоритетом для нас є збереження життя воїнів. Так, українські підрозділи з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки. На інших загрозливих напрямках, у разі потреби, також здійснюється маневр військами з переходом на нові підготовлені позиції, щоб мати змогу й надалі нищити російських окупантів і утримувати місто".

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Деталі: Командувач також розповів про ситуацію в Авдіївці в цілому станом на 15:00 п'ятниці.

За його словами, Авдіївський напрямок – найгарячіший на всій протяжності лінії російсько-українського фронту. У межах Авдіївки тривають запеклі бої. Росіяни завдають масованих бомбових ударів удень і вночі, не припиняє штурми одночасно з декількох напрямків.

Українські війська застосовують усі наявні засоби для стримування ворога. Відбувається планове підсилення підрозділів.

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Щоб розширити логістичні коридори, в районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії. Логістика – працює. За дорученням головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського захисникам і захисницям Авдіївки у збільшених обсягах постачаються боєприпаси та інші засоби ураження. Стійке управління військами забезпечене.

За інформацією Тарнавського, російська армія в районі Авдіївки зазнає величезних втрат у живій силі. За добу 15 лютого у всій оперативній зоні ОСУВ "Таврія" втрати росіян склали 711 осіб – найбільше в цьому році. Левова частка із цього числа – результат бойової роботи українських військ. Лише за добу тут було ліквідовано до 500 росіян.

Пряма мова: "Намагаючись отримати перевагу на полі бою, ворог застосував підступну тактику в районі Авдіївського коксохімічного заводу: в результаті обстрілів підпалив цистерну із залишками нафталіну та зчинив пожежу на складі зберігання бітумної смоли. Під прикриттям густого диму намагається штурмувати позиції українських захисників.

Авдіївська оборонна операція триває. Тримаймо стрій! Переможемо!"

Що передувало: Раніше Тарнавський повідомив, що українські захисники для збереження життів та покращення оперативної обстановки відійшли з позиції "Зеніт" в Авдіївці, наразі триває перегрупування військ та посилення підрозділів.

А президент Володимир Зеленський сказав, що в ситуації з намаганням російської армії захопити Авдіївку він вимагає від військового керівництва насамперед зберегти життя захисників України.

Теми: АвдіївкавійнаЗбройні сили
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