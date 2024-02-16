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Тарнавский: В Авдеевке нет заблокированных украинских подразделений, оборона продолжается

Евгений КизиловПятница, 16 февраля 2024, 15:55
Тарнавский: В Авдеевке нет заблокированных украинских подразделений, оборона продолжается
Александр Тарнавский. Фото: CNN

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что по состоянию на час дня в Авдеевке Донецкой области враг не заблокировал ни одно украинское подразделение. Продолжается операция по обороне города.

Источник: Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "По состоянию на 13:00 в Авдеевке заблокированных украинских подразделений нет. В трудной ситуации на поле боя, когда от укрепления остаются только руины и куча разбитых кирпичей, приоритетом для нас является сохранение жизни воинов. Так, украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки. На других угрожающих направлениях, в случае необходимости, также осуществляется маневр войсками с переходом на новые подготовленные позиции, чтобы иметь возможность и в дальнейшем уничтожать российских оккупантов и удерживать город".

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Детали: Командующий также рассказал о ситуации в Авдеевке в целом по состоянию на 15:00 пятницы.

По его словам, Авдеевское направление - самое горячее на всей протяженности линии российско-украинского фронта. В пределах Авдеевки продолжаются ожесточенные бои. Россияне наносят массированные бомбовые удары днем и ночью, не прекращают штурмы одновременно с нескольких направлений.

Украинские войска применяют все имеющиеся средства для сдерживания врага. Происходит плановое усиление подразделений.

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Чтобы расширить логистические коридоры, в районе Авдеевки проводятся рейдово-ударные действия. Логистика – работает. По поручению главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского защитникам и защитницам Авдеевки в увеличенных объемах поставляются боеприпасы и другие средства поражения. Устойчивое управление войсками обеспечено.

По информации Тарнавского, российская армия в районе Авдеевки несет огромные потери в живой силе. За сутки 15 февраля во всей оперативной зоне ОСУВ "Таврия" потери россиян составили 711 человек - больше всего в этом году. Львиная доля из этого числа - результат боевой работы украинских войск. Только за сутки здесь было ликвидировано до 500 россиян.

Прямая речь: "Пытаясь получить преимущество на поле боя, враг применил коварную тактику в районе Авдеевского коксохимического завода: в результате обстрелов поджег цистерну с остатками нафталина и вызвал пожар на складе хранения битумной смолы. Под прикрытием густого дыма пытается штурмовать позиции украинских защитников.

Авдеевская оборонительная операция продолжается. Держим строй! Победим!"

Что предшествовало: Ранее Тарнавский сообщил, что украинские защитники для сохранения жизней и улучшения оперативной обстановки отошли с позиции "Зенит" в Авдеевке, сейчас идет перегруппировка войск и усиление подразделений.

А президент Владимир Зеленский сказал, что в ситуации с попыткой российской армии захватить Авдеевку он требует от военного руководства прежде всего сохранить жизни защитников Украины.

Темы: АвдеевкавойнаВооруженные силы
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