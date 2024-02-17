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Ворогу в Авдіївці дали гідний бій – командир 3-ої ОШБр Білецький

Ольга Глущенко Субота, 17 лютого 2024, 04:10
Ворогу в Авдіївці дали гідний бій – командир 3-ої ОШБр Білецький
Командир Третьої штурмової Андрій Білецький, фото УП

Командир Третьої штурмової бригади, засновник "Азову" та колишній народний депутат Андрій Білецький подякував бійцям 3-ої ОШБр "за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці".

Джерело: Білецький, якого цитує Телеграм-канал 3-ої ОШБр

Пряма мова: "Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах".

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"Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару. Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває".

Що передувало: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Нагадаємо: Третя окрема штурмова бригада раніше повідомила, що на Авдіївському напрямку двом бригадам ворога завдано критичного ураження, проте українським захисниками доводиться "воювати на 360 градусів", а росіяни перекидають до Авдіївки нові сили.

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Теми: АвдіївкаЗбройні силивійна
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