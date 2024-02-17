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Врагу в Авдеевке дали достойный бой – командир 3-й ОШБр Билецкий

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 февраля 2024, 04:10
Врагу в Авдеевке дали достойный бой – командир 3-й ОШБр Билецкий
Командир Третьей штурмовой Андрей Билецкий, фото УП

Командир Третьей штурмовой бригады, основатель "Азова" и бывший народный депутат Андрей Билецкий поблагодарил бойцов 3-й ОШБр "за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке".

Источник: Билецкий, которого цитирует Телеграмм-канал 3-й ОШБр

Прямая речь: "Спасибо бойцам за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке, в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, в технике, в снарядах".

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"Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар. Спасибо командованию за взвешенное решение. Бой продолжается".

Что предшествовало: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Напомним: Третья отдельная штурмовая бригада ранее сообщила, что на Авдеевском направлении двум бригадам врага нанесено критическое поражение, однако украинским защитниками приходится "воевать на 360 градусов", а россияне перебрасывают в Авдеевку новые силы.

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Темы: АвдеевкаВооруженные силывойна
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