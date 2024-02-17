3-я ОШБр: Большая часть войск вышла из Авдеевки, массового попадания в плен нет

ситуация вокруг Авдеевки по состоянию на вечер субботы, скриншот deepstatemap

По состоянию на вечер субботы большая часть украинских военных вышла из Авдеевки, в 3-й ОШБр не располагают информацией о массовом взятии их в плен.

Источник: пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Александр Бородин в эфире проекта "Украинской правды" "УП. Итоги"

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Прямая речь: "Сейчас мы отошли на подготовленные позиции... Большая часть уже вышла, но это длительный процесс. Надо понимать, что такие операции очень сложные, они иногда сложнее, чем штурмовые. ... Львиная доля этого процесса сделана, но еще некоторые элементы остаются.

Мне не известно ни о каких людях, которые в окружении. Просто есть еще часть шагов, которые надо сделать, но логистика работает, все хорошо".

Детали: Представитель 3-й ОШБр отметил, что его бригада отошла на рубежи, которые "подготовлены с инженерной точки зрения".

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Ему также неизвестно о массовом попадании украинских военных в плен. Однако Бородин отметил, что делать выводы пока рано, поскольку процесс выхода Сил обороны из Авдеевки еще не завершен.

Прямая речь: "Трудно сказать обо всех, там не только мы находимся. Какого-то системного или на уровне подразделений попадания в плен нет, если говорить о моей бригаде".

Больше деталей: Вместе с тем, 3-я отдельная штурмовая бригада в Telegram отметила, что до момента отвода бойцы бригады не позволяли врагу осуществить полное окружение позиций.

"Бригада отошла на подготовленные позиции в окрестностях Авдеевки и выровняла линию фронта. Сейчас россияне не сбавляют наступательных оборотов. Продолжаем держать оборону на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента передислокации бригады в Авдеевку ее подразделения нанесли существенные потери ключевой ударной группировке российской армии.

Так, противник потерял: более 1500 погибшими; более 3500 ранеными и более 20 единиц бронетехники.

Что предшествовало: В ночь на субботу главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что у России потери в Авдеевке больше в семь раз, чем у Украины.

В то же время командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Украина обратится к международным гуманитарным организациям и странам-посредникам из-за "некоторого количества" пленных в Авдеевке украинских воинов.