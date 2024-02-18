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Розвідка Британії проаналізувала відставку командувача ЧФ Росії Соколова

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 18 лютого 2024, 12:47
Розвідка Британії проаналізувала відставку командувача ЧФ Росії Соколова
СОКОЛОВ. ФОТО RG.RU

Британська розвідка пов’язала відставку командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Соколова із втратою багатьох кораблів флоту, не уточнивши, чи є впевненість, що Соколов живий. 

Джерело: огляді Міністерства оборони Британії, "Європейська правда"

Деталі: Розвідка розповідає, що озвучене у російських ЗМІ рішення в РФ про відставку Соколова вочевидь пов’язане із великими успіхами України у завданні втрат ЧФ РФ, останнім з яких стало ураження ВДК "Цезар Куніков".

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Розвідка нагадала, що попередника Соколова на цій посаді Ігоря Осипова, за чутками, зняли з посади одразу після потоплення крейсера "Москва". Також аналітики припускають, що однією з причин відставки став "стиль керівництва" Соколова.

"Хоча це не підтверджено російським Міністерством оборони, Соколова, ймовірно, замінив на посаді його колишній заступник, віцеадмірал Сергій Пінчук, як тимчасовий виконуючий обов’язки, на час внутрішнього розслідування щодо потопленого 15 лютого десантного корабля "Цезар Куніков", – зазначає розвідка. 

В огляді утрималися від уточнень, чи впевнені в тому, що Соколов живий, попри його зникнення з інформаційного поля після успішного українського удару по штаб-квартирі ЧФ РФ у Севастополі та чутки про його загибель.

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Нагадаємо: Як відомо, невдовзі після удару по штабу у Севастополі українські ССО оголосили, що внаслідок атаки загинули 34 офіцери, серед яких командувач ЧФ РФ.

Після того у Росії показали відео з онлайн-нарадою нібито за участі Соколова, та відео, де він дає коментар, але дата зйомки невідома.

Після появи цих відео у ССО сказали, що перевірять інформацію про загибель Соколова. 

Міністр оборони України Рустем Умєров не підтвердив і не спростував новину про ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ.

У Пентагоні через кілька днів після удару сказали, що поки не мають інформації, чи живий командувач Чорноморського флоту РФ.

Теми: Росіяфлотвійна
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