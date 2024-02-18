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Разведка Британии проанализировала отставку командующего ЧФ России Соколова

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 18 февраля 2024, 12:47
Разведка Британии проанализировала отставку командующего ЧФ России Соколова
СОКОЛОВ. ФОТО RG.RU

Британская разведка связала отставку командующего Черноморского флота РФ адмирала Соколова с потерей многих кораблей флота, не уточнив, есть ли уверенность, что Соколов жив.

Источник: обзор Министерства обороны Великобритании, "Европейская правда"

Детали: Разведка рассказывает, что решение в РФ об отставке Соколова очевидно связано с большими успехами Украины в нанесении потерь ЧФ РФ, последним из которых стало потопление БДК "Цезарь Куников".

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Разведка напомнила, что предшественника Соколова на этом посту Игоря Осипова, по слухам, сняли с должности сразу после потопления крейсера "Москва". Также аналитики предполагают, что одной из причин отставки стал "стиль руководства" Соколова.

"Хотя это не подтверждено российским Министерством обороны, Соколова, вероятно, заменил в должности его бывший заместитель, вице-адмирал Сергей Пинчук, как временно исполняющий обязанности, на время внутреннего расследования по потопленному 15 февраля десантному кораблю "Цезарь Куников", – отмечает разведка.

В обзоре воздержались от уточнений, уверены ли в том, что Соколов жив, несмотря на его исчезновение из информационного поля после успешного украинского удара по штаб-квартире ЧФ РФ в Севастополе и слухах о его гибели.

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Напомним: Вскоре после удара по штабу в Севастополе украинские ССО объявили, что в результате атаки погибли 34 офицера, среди которых командующий ЧФ РФ.

После того в России показали видео с онлайн-совещанием якобы с участием Соколова, и видео, где он дает комментарий, но дата съемки неизвестна.

После появления этих видео в ССО сказали, что проверят информацию о гибели Соколова.

Министр обороны Украины Рустем Умеров не подтвердил и не опроверг новость о ликвидации командующего Черноморского флота РФ.

В Пентагоне через несколько дней после удара сказали, что пока не располагают информацией, жив ли командующий Черноморского флота РФ.

Темы: Росcияфлотвойна
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