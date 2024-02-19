Росіяни проводять зачистку в окупованій Авдіївці – ОСУВ "Таврія"
Російські військові проводять зачистку в Авдіївці та, ймовірно, перекинуть частину сил на інші напрямки.
Джерело: речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій у телемарафоні "Єдині новини"
Пряма мова: "Противник намагається проводити наступальних дії на дещо інших напрямках, крім Авдіївського, де кількість атак противника зменшилася. Так само дещо зменшилася активність ворожої артилерії і авіації.
За минулу добу зафіксовано на всій оперативній зоні ОСУВ Таврія 26 авіаударів. Це теж багато, але менше, ніж було у попередні дні. Також зафіксовано 803 обстріли – удвічі менше, ніж на найгарячіший фазі Авдіївської оборонної операції.
…Росіяни зараз проводять зачистку в Авдіївці. Вони, ймовірно, перекидатимуть якісь підрозділи на інші напрямки. Але поки пройшов дуже короткий час, щоб це відбулося".
Деталі: Він додав, що ворог намагається атакувати українські позиції в районі Роботиного Запорізької області. За його словами, ситуація там динамічна. Ворог завдає потужного вогневого ураження.
Передісторія:
- В ніч на суботу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Росії втрати в Авдіївці більші у сім разів, ніж в України.