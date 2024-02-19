Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни проводять зачистку в окупованій Авдіївці – ОСУВ "Таврія"

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 19 лютого 2024, 14:28
Росіяни проводять зачистку в окупованій Авдіївці – ОСУВ Таврія
Авдіївка, фото Авдіївської міської військової адміністрації

Російські військові проводять зачистку в Авдіївці та, ймовірно, перекинуть частину сил на інші напрямки.

Джерело: речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій у телемарафоні "Єдині новини"

Пряма мова: "Противник намагається проводити наступальних дії на дещо інших напрямках, крім Авдіївського, де кількість атак противника зменшилася. Так само дещо зменшилася активність ворожої артилерії і авіації. 

Реклама:

За минулу добу зафіксовано на всій оперативній зоні ОСУВ Таврія 26 авіаударів. Це теж багато, але менше, ніж було у попередні дні. Також зафіксовано 803 обстріли – удвічі менше, ніж на найгарячіший фазі Авдіївської оборонної операції.

…Росіяни зараз проводять зачистку в Авдіївці. Вони, ймовірно, перекидатимуть  якісь підрозділи на інші напрямки. Але поки пройшов дуже короткий час, щоб це відбулося".

Деталі: Він додав, що ворог намагається атакувати українські позиції в районі Роботиного Запорізької області. За його словами, ситуація там динамічна. Ворог завдає потужного вогневого ураження.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: АвдіївкаРосіяокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни окупували Ласточкине, що біля Авдіївки – DeepState

G7 обіцяє задовольнити "нагальні потреби" України й ніколи не визнавати псевдовиборів

Прем'єр Словаччини вважає, що війна РФ почался "з розгулу українських неонацистів"

ЄС до середини березня проведе скринінг законодавства України для вступу

Зеленський підписав першу безпекову угоду з неєвропейською державою

Україна та Італія підписали безпекову угоду

Усі новини...
Авдіївка
Тарнавський: Після відходу з Авдіївки українські воїни закріпилися на нових рубежах
Зеленський: Цього тижня всі небайдужі серця переживали за нашу Авдіївку
ЗМІ: Рідні впізнали тіла військових, які залишалися пораненими в Авдіївці до приходу росіян
Останні новини
23:58
відеоДесятки світових зірок звернулися до українців у другу річницю великої війни
23:39
Проєкти USAID в Україні під загрозою зриву через блокування коштів у Конгресі США
23:28
Bloomberg пише про розкол між Західною та Східною Європою через недостатню допомогу Україні
23:11
Повітряні сили: За два роки знищено 1905 ворожих ракет, з яких 25 "Кинджалів"
23:03
оновлюєтьсяРосіяни традиційно запустили "Шахеди" з півдня
23:01
Прем’єрка Італії: Якби Росія не напала на Україну, не було б і нападу ХАМАС на Ізраїль
22:51
фотоРосіяни вдарили по фермі на Харківщині, загинуло понад 20 тварин
22:41
У Польщі на протестах фермерів знову з’явились плакати з пропутінськими гаслами
22:23
КолонкаДейнега: Третій рік війни – це коли треба починати грати в довгу, попутно гасячи пожежі на фронті
22:14
Росіяни окупували Ласточкине, що біля Авдіївки – DeepState
Усі новини...
Реклама: