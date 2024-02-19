Росіяни проводять зачистку в окупованій Авдіївці – ОСУВ "Таврія"

Російські військові проводять зачистку в Авдіївці та, ймовірно, перекинуть частину сил на інші напрямки.

Джерело: речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій у телемарафоні "Єдині новини"

Пряма мова: "Противник намагається проводити наступальних дії на дещо інших напрямках, крім Авдіївського, де кількість атак противника зменшилася. Так само дещо зменшилася активність ворожої артилерії і авіації.

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За минулу добу зафіксовано на всій оперативній зоні ОСУВ Таврія 26 авіаударів. Це теж багато, але менше, ніж було у попередні дні. Також зафіксовано 803 обстріли – удвічі менше, ніж на найгарячіший фазі Авдіївської оборонної операції.

…Росіяни зараз проводять зачистку в Авдіївці. Вони, ймовірно, перекидатимуть якісь підрозділи на інші напрямки. Але поки пройшов дуже короткий час, щоб це відбулося".

Деталі: Він додав, що ворог намагається атакувати українські позиції в районі Роботиного Запорізької області. За його словами, ситуація там динамічна. Ворог завдає потужного вогневого ураження.

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