Россияне проводят зачистку в оккупированной Авдеевке – ОСУВ "Таврия"

Российские военные проводят зачистку в Авдеевке и, вероятно, перебросят часть сил на другие направления.

Источник: представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в телемарафоне "Единые новости"

Прямая речь: "Противник пытается проводить наступательные действия на несколько других направлениях, кроме Авдеевского, где количество атак противника уменьшилось. Так же несколько уменьшилась активность вражеской артиллерии и авиации.

Реклама:

За минувшие сутки зафиксировано на всей оперативной зоне ОСУВ Таврия 26 авиаударов. Это тоже много, но меньше, чем было в предыдущие дни. Также зафиксировано 803 обстрела - вдвое меньше, чем на самой горячей фазе Авдеевской оборонительной операции.

...Россияне сейчас проводят зачистку в Авдеевке. Они, вероятно, будут перебрасывать какие-то подразделения на другие направления. Но пока прошло очень короткое время, чтобы это произошло".

Детали: Он добавил, что враг пытается атаковать украинские позиции в районе Роботино Запорожской области. По его словам, ситуация там динамичная. Враг наносит мощное огневое поражение.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: