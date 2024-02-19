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Россияне проводят зачистку в оккупированной Авдеевке – ОСУВ "Таврия"

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 19 февраля 2024, 14:28
Россияне проводят зачистку в оккупированной Авдеевке – ОСУВ Таврия
Авдеевка, фото Авдеевской городской военной администрации

Российские военные проводят зачистку в Авдеевке и, вероятно, перебросят часть сил на другие направления.

Источник: представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в телемарафоне "Единые новости"

Прямая речь: "Противник пытается проводить наступательные действия на несколько других направлениях, кроме Авдеевского, где количество атак противника уменьшилось. Так же несколько уменьшилась активность вражеской артиллерии и авиации. 

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За минувшие сутки зафиксировано на всей оперативной зоне ОСУВ Таврия 26 авиаударов. Это тоже много, но меньше, чем было в предыдущие дни. Также зафиксировано 803 обстрела - вдвое меньше, чем на самой горячей фазе Авдеевской оборонительной операции.

...Россияне сейчас проводят зачистку в Авдеевке. Они, вероятно, будут перебрасывать какие-то подразделения на другие направления. Но пока прошло очень короткое время, чтобы это произошло".

Детали: Он добавил, что враг пытается атаковать украинские позиции в районе Роботино Запорожской области. По его словам, ситуация там динамичная. Враг наносит мощное огневое поражение.

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Темы: АвдеевкаРосcияоккупациявойна
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