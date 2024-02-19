Бойцы третьей штурмовой показали уникальные кадры рейдов в Авдеевке

Защитники третьей отдельной штурмовой бригады опубликовали видео боев в дачном кооперативе в Авдеевке, бойцы прорывались сквозь боевые порядки врага.

Источник: Третья отдельная штурмовая бригада

Дословно: "Бойцы прорывались сквозь боевые порядки врага на захваченные противником участки города. На кадрах с ПНБ - бой в дачном кооперативе, плотный контакт и огонь на полную.

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Задача, которую выполняли бойцы 4-й роты 1-го штурмового батальона бригады".

Предыстория:

В ночь на субботу главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что у России потери в Авдеевке больше в семь раз, чем у Украины.