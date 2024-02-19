Бойцы третьей штурмовой показали уникальные кадры рейдов в Авдеевке
Понедельник, 19 февраля 2024, 15:18
Защитники третьей отдельной штурмовой бригады опубликовали видео боев в дачном кооперативе в Авдеевке, бойцы прорывались сквозь боевые порядки врага.
Источник: Третья отдельная штурмовая бригада
Дословно: "Бойцы прорывались сквозь боевые порядки врага на захваченные противником участки города. На кадрах с ПНБ - бой в дачном кооперативе, плотный контакт и огонь на полную.
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Задача, которую выполняли бойцы 4-й роты 1-го штурмового батальона бригады".
Предыстория:
- В ночь на субботу главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что у России потери в Авдеевке больше в семь раз, чем у Украины.
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