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Стеження за Bihus.Info: у Раді ще не вирішили, коли заслухають Малюка

"Українська правда"Понеділок, 19 лютого 2024, 19:33

Погоджувальна рада фракцій та комітетів Верховної Ради України розглянула питання щодо запрошення голови СБУ Малюка через незаконне стеження за працівниками проєкту Bihus.Info, однак дату ще не визначила.

Джерело: голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин 

Пряма мова: "Питання перенеслося на нараду керівників фракцій та груп. Дуже сподіваюся що керівництво парламенту, фракцій і груп втілять рішення 159 депутатів і ми таки почуємо звіт по цьому гострому питанню на наступному засіданні парламенту в 20-тих числах лютого".

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Деталі: Юрчишин нагадав, що доповідь голови СБУ для комітету з питань національної безпеки та оборони, яке відбулося днями, не є звітом перед парламентом.

Передісторія:

  • 16 січня у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини, керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення з поясненнями та запевнив, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків. При цьому журналісти заявили про незаконне стеження і прослуховування. Вони провели власне розслідування.
  • 5 лютого журналісти-розслідувачі з Bihus.Info оприлюднили розслідування і заявили, що ідентифікували тих, хто встановив приховані камери у готельні номери для стеження за редакцією. Це була Служба безпеки України.
    СБУ офіційно заявила, що керівництво вже прийняло кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності через незаконне стеження за журналістами Bihus.Info.
  • 6 лютого голова Служби безпеки України Василь Малюк офіційно прокоментував стеження за журналістами Bihus.Info співробітниками департаменту захисту національної державності та звільнення керівника ДЗНД СБУ.
  • Народні депутати проголосували за виклик Малюка до Верховної Ради із доповіддю щодо прослуховування Bihus.Info.

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Теми: СБУЗМІ
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