Слежка за Bihus.Info: в Раде еще не решили, когда заслушают Малюка
Понедельник, 19 февраля 2024, 19:33
Согласительный совет фракций и комитетов Верховной Рады Украины рассмотрел вопрос о приглашении главы СБУ Малюка из-за незаконной слежки за работниками проекта Bihus.Info, однако дату еще не определил.
Источник: председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин
Прямая речь: "Вопрос перенесся на совещание руководителей фракций и групп.
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Очень надеюсь, что руководство парламента, фракций и групп воплотят решение 159 депутатов и мы таки услышим отчет по этому острому вопросу на следующем заседании парламента в 20-х числах февраля".
Детали: Юрчишин напомнил, что доклад главы СБУ для комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, которое состоялось на днях, не является отчетом перед парламентом.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 16 января в сеть слили видео, где сотрудники проекта расследований Bihus.Info, вероятно, употребляют наркотические вещества, руководитель проекта Денис Бигус записал видеообращение с объяснениями и заверил, что все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков. При этом журналисты заявили о незаконной слежке и прослушивании. Они провели собственное расследование.
- 5 февраля журналисты-расследователи из Bihus.Info обнародовали расследование и заявили, что идентифицировали тех, кто установил скрытые камеры в гостиничные номера для слежки за редакцией. Это была Служба безопасности Украины.
- СБУ официально заявила, что руководство уже приняло кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности из-за незаконной слежки за журналистами Bihus.Info.
- 6 февраля глава Службы безопасности Украины Василий Малюк официально прокомментировал слежку за журналистами Bihus.Info сотрудниками департамента защиты национальной государственности и увольнение руководителя ДЗНГ СБУ.
- Народные депутаты проголосовали за вызов Малюка в Верховную Раду с докладом о прослушивании Bihus.Info.