Слежка за Bihus.Info: в Раде еще не решили, когда заслушают Малюка

Согласительный совет фракций и комитетов Верховной Рады Украины рассмотрел вопрос о приглашении главы СБУ Малюка из-за незаконной слежки за работниками проекта Bihus.Info, однако дату еще не определил.

Источник: председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин

Прямая речь: "Вопрос перенесся на совещание руководителей фракций и групп.

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Очень надеюсь, что руководство парламента, фракций и групп воплотят решение 159 депутатов и мы таки услышим отчет по этому острому вопросу на следующем заседании парламента в 20-х числах февраля".

Детали: Юрчишин напомнил, что доклад главы СБУ для комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, которое состоялось на днях, не является отчетом перед парламентом.

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