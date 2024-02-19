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110 бригада заявила, что россияне должны были эвакуировать раненых из "Зенита", а вместо этого - расстреляли

Александр ШумилинПонедельник, 19 февраля 2024, 19:50
110 бригада заявила, что россияне должны были эвакуировать раненых из Зенита, а вместо этого - расстреляли
Фото: 110 бригада

110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которая защищала Авдеевку, сообщила, что россияне обещали провести эвакуацию раненых украинских бойцов, оставшихся в окружении в опорном пункте "Зенит", а вместо этого расстреляли их.

Источник: заявление 110 бригады

Дословно: "Относительно позиции "Зенит". Выход личного состава 110 Бригады из Авдеевки происходил в условиях непрерывной бомбардировки вражеской авиацией и артиллерийских обстрелов, постоянных атак fpv-дронов, атак на эвакуационные автомобили, обстрелов эвакуационных путей. Нескольких тяжелораненых и погибших военнослужащих не удалось эвакуировать.

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Противник развивал быстрое, масштабное наступление, не оставляя шансов для повторных попыток.

Из-за полного окружения опорного пункта "Зенит" было принято решение связаться с координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с вражеской стороной по обмену пленных для оказания помощи нашим тяжелораненым безоружным военным, в соответствии с международными правилами ведения войны и законами, которые защищают военнопленных.

Враг сообщил координаторам этого процесса, что соглашается провести эвакуацию наших раненых и оказать им помощь, а в дальнейшем - обменять. Наши военнослужащие получили приказ сохранить свои жизни.

ВИДЕО ДНЯ

Что случилось в дальнейшем мы узнали из вражеских ресурсов. На обнародованном врагом видео с захваченной позиции "Зенит" родственники опознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника - погибшими. По нашим данным враг также расстрелял Александра Зинчука и Николая Савосика. О шестом бойце информация пока не подтверждена, скорее всего он был из приданного подразделения".

Предыстория:

  • В пятницу украинские защитники для сохранения жизней и улучшения оперативной обстановки отошли с позиции "Зенит" в Авдеевке.
  • В воскресенье 18 февраля родные раненых в Авдеевке бойцов, которых россияне взяли в плен после захвата позиции "Зенит", узнали их тела по видео в соцсетях.

Темы: АвдеевкаРосcиявойна
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