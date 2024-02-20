Оперативна пауза або підкріплення: ISW припустив дії окупантів на Авдіївському напрямку

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що російським окупантам доведеться взяти оперативну паузу перед відновленням наступальних операцій на Авдіївському напрямку або ж перекинути підкріплення з інших ділянок фронту, щоб не допустити кульмінації операцій під Авдіївкою.

Джерело: ISW

Деталі: За повідомленням, темп російських наступальних операцій під Авдіївкою різко сповільнився після захоплення Авдіївки.

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Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив 19 лютого, що кількість російських обстрілів на Авдіївському напрямку за минулу добу значно зменшилася, і що російські війська наразі перегруповуються та проводять зачистку в окупованій Авдіївці.

Українські офіційні особи повідомили, що українські війська відійшли на нову лінію оборони, яку заздалегідь підготували та укріпили на "декількох рівнях".

Експерти припускають, що російським військам, ймовірно, доведеться витримати оперативну паузу перед відновленням значних наступальних операцій на Авдіївському напрямку або перекинути додаткові підкріплення з інших ділянок фронту в цей район, щоб не допустити кульмінації операцій під Авдіївкою.

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Російські війська мають резерви для такого підкріплення на інших ділянках фронту, але наразі ISW не помітив жодних ознак того, що російське командування перекидає ці резерви до Авдіївки.

Начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш, навпаки, заявив, що російське командування, ймовірно, найближчим часом перекине російські сили, накопичені навколо Авдіївки, на інші ділянки фронту.

В огляді зазначають, що ISW поки що не помітив жодних ознак того, як російські війська вирішать розподілити свої сили, які зараз перебувають у районі Авдіївки.

Ключові висновки ISW за 19 лютого: