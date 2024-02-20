Оперативна пауза або підкріплення: ISW припустив дії окупантів на Авдіївському напрямку
Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що російським окупантам доведеться взяти оперативну паузу перед відновленням наступальних операцій на Авдіївському напрямку або ж перекинути підкріплення з інших ділянок фронту, щоб не допустити кульмінації операцій під Авдіївкою.
Джерело: ISW
Деталі: За повідомленням, темп російських наступальних операцій під Авдіївкою різко сповільнився після захоплення Авдіївки.
Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив 19 лютого, що кількість російських обстрілів на Авдіївському напрямку за минулу добу значно зменшилася, і що російські війська наразі перегруповуються та проводять зачистку в окупованій Авдіївці.
Українські офіційні особи повідомили, що українські війська відійшли на нову лінію оборони, яку заздалегідь підготували та укріпили на "декількох рівнях".
Експерти припускають, що російським військам, ймовірно, доведеться витримати оперативну паузу перед відновленням значних наступальних операцій на Авдіївському напрямку або перекинути додаткові підкріплення з інших ділянок фронту в цей район, щоб не допустити кульмінації операцій під Авдіївкою.
Російські війська мають резерви для такого підкріплення на інших ділянках фронту, але наразі ISW не помітив жодних ознак того, що російське командування перекидає ці резерви до Авдіївки.
Начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш, навпаки, заявив, що російське командування, ймовірно, найближчим часом перекине російські сили, накопичені навколо Авдіївки, на інші ділянки фронту.
В огляді зазначають, що ISW поки що не помітив жодних ознак того, як російські війська вирішать розподілити свої сили, які зараз перебувають у районі Авдіївки.
Ключові висновки ISW за 19 лютого:
- Російські суб'єкти провели кібероперацію з приводу захоплення Авдіївки, яка, ймовірно, була спрямована на створення паніки в українському інформаційному просторі та послаблення морального духу українців.
- За повідомленнями, темп російських наступальних операцій під Авдіївкою різко сповільнився після захоплення Авдіївки.
- Українські офіційні особи повідомили, що вранці 19 лютого українські сили збили ще два російські винищувачі Су-34 і Су-35 на сході України.
- За повідомленнями, Білий дім розглядає можливість надання Україні ракет великої дальності ATACMS у випадку, якщо Конгрес ухвалить рішення про надання Україні безпекової допомоги.
- Російський уряд пом'якшив вимоги до "співвітчизників", що проживають за кордоном, для отримання дозволу на переселення в Росію.
- За повідомленнями, еміратські банки почали обмежувати деякі операції з російськими юридичними особами та закривати рахунки російських громадян у вересні 2023 року через ризик запровадження вторинних санкцій з боку Заходу.
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підтвердив, що Вірменія не підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну на тлі погіршення російсько-вірменських відносин.
- Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Донецька та на заході Запорізької області.
- Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив 19 лютого, що з 1 січня 2024 року Міністерство оборони Росії набрало понад 53 000 військовослужбовців.
- Повідомляється, що російська влада повернула українських дітей, які перебувають на окупованій території України та Росії, родичам в Україні.