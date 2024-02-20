Оперативная пауза или подкрепление: ISW предположил действия оккупантов на Авдеевском направлении

Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что российским оккупантам придется взять оперативную паузу перед возобновлением наступательных операций на Авдеевском направлении или же перебросить подкрепление с других участков фронта, чтобы не допустить кульминации операций под Авдеевкой.

Источник: ISW

Детали: По сообщению, темп российских наступательных операций под Авдеевкой резко замедлился после захвата Авдеевки.

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Представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил 19 февраля, что количество российских обстрелов на Авдеевском направлении за минувшие сутки значительно уменьшилось, и что российские войска сейчас перегруппировываются и проводят зачистку в оккупированной Авдеевке.

Украинские официальные лица сообщили, что украинские войска отошли на новую линию обороны, которую заранее подготовили и укрепили на "нескольких уровнях".

Эксперты предполагают, что российским войскам, вероятно, придется выдержать оперативную паузу перед возобновлением значительных наступательных операций на Авдеевском направлении или перебросить дополнительные подкрепления с других участков фронта в этот район, чтобы не допустить кульминации операций под Авдеевкой.

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Российские войска имеют резервы для такого подкрепления на других участках фронта, но пока ISW не заметил никаких признаков того, что российское командование перебрасывает эти резервы в Авдеевку.

Начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш, наоборот, заявил, что российское командование, вероятно, в ближайшее время перебросит российские силы, накопленные вокруг Авдеевки, на другие участки фронта.

В обзоре отмечают, что ISW пока не заметил никаких признаков того, как российские войска решат распределить свои силы, которые сейчас находятся в районе Авдеевки.

Ключевые выводы ISW за 19 февраля: