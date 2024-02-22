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Комітети Європарламенту підтримали макрофін на 50 млрд євро для України

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 22 лютого 2024, 13:26
Комітети Європарламенту підтримали макрофін на 50 млрд євро для України
Голосування в комітеті Європарламенту за кошти для України, фото з X Viola von Cramon

Профільні комітети Європейського парламенту підтримали рішення про створення багаторічної програми фінансової допомоги для України на 50 млрд євро.

Джерело: депутатка Віола фон Крамон, сайт Європарламенту, цитує "Європейська правда"

Пряма мова фон Крамон: "Ми щойно затвердили UkraineFacility, фінансову допомогу обсягом 50 млрд євро на наступні роки. На наступному пленарному тижні у Страсбурзі парламент ще раз продемонструє солідарність з Україною".

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Деталі: Повідомлення з’явилося також на сайті Європарламенту. 

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Там зазначають, що бюджетний комітет, комітет із закордонних справ та комітет з питань промисловості, наукових досліджень та енергетики затвердили рішення про перегляд довгострокового бюджету ЄС, у яке входить у тому числі Ukraine Facility.

Цьому передувало: 1 лютого лідери ЄС подолали довготривалий спротив Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Програма розрахована на чотири роки.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн казала, що ЄС розраховує надати перші кошти Україні у березні. 

Теми: Європадопомога Українігроші
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