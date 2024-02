Комитеты Европарламента поддержали макрофин на 50 млрд евро для Украины

Профильные комитеты Европейского парламента поддержали решение о создании многолетней программы финансовой помощи для Украины на 50 млрд евро.

Источник: депутат Виола фон Крамон, сайт Европарламента, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь фон Крамон: "Мы только что утвердили UkraineFacility, финансовую помощь объемом 50 млрд евро на последующие годы. На следующей пленарной неделе в Страсбурге парламент еще раз продемонстрирует солидарность с Украиной".

🇪🇺 European Parliament’s foreign committee is united in supporting #Ukraine. We just approved #UkraineFacility, a €50 Billion financial aid for the years to come.

On the next week's plenary in Strasbourg, the whole Parliament will once again stand together in solidarity with 🇺🇦 pic.twitter.com/GaX14f8wqk