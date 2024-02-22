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Матері Навального показали тіло сина, але вимагають поховати його таємно

"Українська правда"Четвер, 22 лютого 2024, 18:37
Матері Навального показали тіло сина, але вимагають поховати його таємно
Скріншот

Матір російського опозиціонера Олексія Навального Людмила записала звернення, в якому розповіла, що слідчі показали  їй тіло сина, однак вимагають поховати його таємно.

Джерело: youtube-канал "Алексей Навальный", прессекретарка Кіра Ярмиш у X

Пряма мова: "Слідчі стверджують, що причина смерті відома, у них є всі медичні та юридичні документи. За законом вони мали одразу віддати мені тіло Олексія, але вони не зробили цього досі. Натомість вони шантажують мене і ставлять умови, де, коли і як має бути похований Олексій".

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Деталі: За словами матері Навального, слідчі хочуть поховати російського опозиціонера таємно і погрожують їй, якщо вона відмовиться від цього. Сама ж Людмила Навальна вимагає, щоб тіло її сина повернули негайно, і щоб його прихильники могли відкрито з ним попрощатися.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш повідомила, що в медичному висновку про смерть політика йдеться, що він помер від "природних причин". За її словами, висновок про смерть слідчі показали матері російського опозиціонера.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.
  • Навальний перебував в ув'язненні з початку 2021 року. У серпні 2023 року Мосміськсуд засудив політика до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про "екстремізм"
  • У грудні 2023 року опозиціонер опинився у виправній колонії № 3 "Полярний вовк", яка розташована у селищі Харп в Ямало-Ненецькому автономному окрузі
  • Дружина Навального Юлія після повідомлень про його смерть у колонії звинуватила президента РФ у вбивстві, пообіцяла продовжити справу свого чоловіка і закликала боротися з Володимиром Путіним.
  • 19 лютого Людмила Навальна приїхала до моргу в Салехарді, де мало б зберігатися тіло її сина, опозиційного політика Олексія Навального, але ні її, ні адвокатів не пустили.
  • 20 лютого матір Олексія Навального Людмила записала відеозвернення до президента РФ з вимогою віддати їй тіло сина, щоб вона могла його поховати.

Теми: Навальний
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