Матери Навального показали тело сына, но требуют похоронить его тайно

Мать российского оппозиционера Алексея Навального Людмила записала обращение, в котором рассказала, что следователи показали ей тело сына, однако требуют похоронить его тайно.

Источник: youtube-канал "Алексей Навальный", пресс-секретарь Кира Ярмыш в X

Прямая речь: "Следователи утверждают, что причина смерти известна, у них есть все медицинские и юридические документы. По закону они должны были сразу отдать мне тело Алексея, но они не сделали этого до сих пор. Вместо этого они шантажируют меня и ставят условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей".

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Детали: По словам матери Навального, следователи хотят похоронить российского оппозиционера тайно и угрожают ей, если она откажется от этого. Сама же Людмила Навальная требует, чтобы тело ее сына вернули немедленно, и чтобы его сторонники могли открыто с ним попрощаться.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что в медицинском заключении о смерти политика говорится, что он умер от "естественных причин". По ее словам, заключение о смерти следователи показали матери российского оппозиционера.

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