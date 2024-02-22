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Матери Навального показали тело сына, но требуют похоронить его тайно

"Украинская правда"Четверг, 22 февраля 2024, 18:37
Матери Навального показали тело сына, но требуют похоронить его тайно
Скриншот

Мать российского оппозиционера Алексея Навального Людмила записала обращение, в котором рассказала, что следователи показали ей тело сына, однако требуют похоронить его тайно.

Источник: youtube-канал "Алексей Навальный", пресс-секретарь Кира Ярмыш в X

Прямая речь: "Следователи утверждают, что причина смерти известна, у них есть все медицинские и юридические документы. По закону они должны были сразу отдать мне тело Алексея, но они не сделали этого до сих пор. Вместо этого они шантажируют меня и ставят условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей".

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Детали: По словам матери Навального, следователи хотят похоронить российского оппозиционера тайно и угрожают ей, если она откажется от этого. Сама же Людмила Навальная требует, чтобы тело ее сына вернули немедленно, и чтобы его сторонники могли открыто с ним попрощаться.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что в медицинском заключении о смерти политика говорится, что он умер от "естественных причин". По ее словам, заключение о смерти следователи показали матери российского оппозиционера.

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Предыстория:

  • 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
  • Навальный находился в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме"
  • В декабре 2023 года оппозиционер оказался в исправительной колонии № 3 "Полярный волк", которая расположена в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе
  • Жена Навального Юлия после сообщений о его смерти в колонии обвинила президента РФ в убийстве, пообещала продолжить дело своего мужа и призвала бороться с Владимиром Путиным.
  • 19 февраля Людмила Навальная приехала в морг в Салехарде, где должно было бы храниться тело ее сына, оппозиционного политика Алексея Навального, но ни ее, ни адвокатов не пустили.
  • 20 февраля мать Алексея Навального Людмила записала видеообращение к президенту РФ с требованием отдать ей тело сына, чтобы она могла его похоронить.

Темы: Навальный
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