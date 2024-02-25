Буданов заявив, що Навальний помер природною смертю
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський опозиційний політик Олексій Навальний помер природною смертю – через тромб.
Джерело: Буданов на полях конференції "Україна. Рік 2024", повідомляє hromadske
Пряма мова: "Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, - він реально загинув від тромбу. І це більш-менш підтверджено. Це взято не з інтернету, але, на жаль, природня [смерть]".
Деталі: Буданов також закликав не вірити в те, що режим у Росії "розхитається природним чином, сам собою", підкресливши, що "без нашої допомоги це нереально".
Він додав, що стабільний режим у Росії – це загроза для України та світу, тому Україна продовжуватиме проведення операцій на території РФ.
"Допоки буде війна у нас, будуть проблеми всередині РФ", – підсумував очільник ГУР.
Крім того, він анонсував нові удари по військових об'єктах росіян у тимчасово окупованому Криму.
"Ворогів очікують нові сюрпризи, і я б не рекомендував цивільному населенню користуватись так званим "Кримським" мостом", – написав Буданов у Telegram.
Передісторія:
- 16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.
- Навальний перебував в ув'язненні з початку 2021 року. У серпні 2023 року Мосміськсуд засудив політика до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про "екстремізм".
- Представники колонії, де перебував Навальний, заявили матері політика, що він помер від синдрому раптової смерті.
- 19 лютого матір опозиціонера Людмила Навальна приїхала до моргу в Салехарді, де мало б зберігатися тіло її сина, але ні її, ні адвокатів не пустили. 23 лютого Людмила повідомила, що їй погрожують поховати тіло сина в колонії, якщо вона не погодиться на таємний, тихий похорон.
- 24 лютого російські тюремники нарешті віддали тіло Навального його матері.