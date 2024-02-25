Буданов заявив, що Навальний помер природною смертю

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський опозиційний політик Олексій Навальний помер природною смертю – через тромб.

Джерело: Буданов на полях конференції "Україна. Рік 2024", повідомляє hromadske

Пряма мова: "Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, - він реально загинув від тромбу. І це більш-менш підтверджено. Це взято не з інтернету, але, на жаль, природня [смерть]".

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Деталі: Буданов також закликав не вірити в те, що режим у Росії "розхитається природним чином, сам собою", підкресливши, що "без нашої допомоги це нереально".

Він додав, що стабільний режим у Росії – це загроза для України та світу, тому Україна продовжуватиме проведення операцій на території РФ.

"Допоки буде війна у нас, будуть проблеми всередині РФ", – підсумував очільник ГУР.

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Крім того, він анонсував нові удари по військових об'єктах росіян у тимчасово окупованому Криму.

"Ворогів очікують нові сюрпризи, і я б не рекомендував цивільному населенню користуватись так званим "Кримським" мостом", – написав Буданов у Telegram.

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