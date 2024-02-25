Буданов заявил, что Навальный умер естественной смертью
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер естественной смертью – из-за тромба.
Источник: Буданов на полях конференции "Украина. Год 2024", сообщает hromadske
Прямая речь: "Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно, – он реально погиб от тромба. И это более-менее подтверждено. Это взято не из интернета, но, к сожалению, естественная [смерть]".
Детали: Буданов также призвал не верить в то, что режим в России "расшатается естественным образом, сам собой", подчеркнув, что "без нашей помощи это нереально".
Он добавил, что стабильный режим в России – это угроза для Украины и мира, поэтому Украина будет продолжать проведение операций на территории РФ.
"Пока будет война у нас, будут проблемы внутри РФ", – подытожил глава ГУР.
Кроме того, он анонсировал новые удары по военным объектам россиян во временно оккупированном Крыму.
"Врагов ожидают новые сюрпризы, и я бы не рекомендовал гражданскому населению пользоваться так называемым "Крымским" мостом", – написал Буданов в Telegram.
Предыстория:
- 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
- Навальный находился в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме".
- Представители колонии, где находился Навальный, заявили матери политика, что он умер от синдрома внезапной смерти.
- 19 февраля мать оппозиционера Людмила Навальная приехала в морг в Салехарде, где должно было бы храниться тело ее сына, но ни ее, ни адвокатов не пустили. 23 февраля Людмила сообщила, что ей угрожают похоронить тело сына в колонии, если она не согласится на тайные, тихие похороны.
- 24 февраля российские тюремщики наконец отдали тело Навального его матери.