Буданов заявил, что Навальный умер естественной смертью

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер естественной смертью – из-за тромба.

Источник: Буданов на полях конференции "Украина. Год 2024", сообщает hromadske

Прямая речь: "Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно, – он реально погиб от тромба. И это более-менее подтверждено. Это взято не из интернета, но, к сожалению, естественная [смерть]".

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Детали: Буданов также призвал не верить в то, что режим в России "расшатается естественным образом, сам собой", подчеркнув, что "без нашей помощи это нереально".

Он добавил, что стабильный режим в России – это угроза для Украины и мира, поэтому Украина будет продолжать проведение операций на территории РФ.

"Пока будет война у нас, будут проблемы внутри РФ", – подытожил глава ГУР.

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Кроме того, он анонсировал новые удары по военным объектам россиян во временно оккупированном Крыму.

"Врагов ожидают новые сюрпризы, и я бы не рекомендовал гражданскому населению пользоваться так называемым "Крымским" мостом", – написал Буданов в Telegram.

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