Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський про стеження за Bihus.info: Мені все одно, хто замовник, слідство розбереться

Катерина ТищенкоНеділя, 25 лютого 2024, 18:41
Зеленський про стеження за Bihus.info: Мені все одно, хто замовник, слідство розбереться
Зеленський на пресконференції 25 лютого, фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому все одно, хто міг бути замовником незаконного стеження за журналістам Bihus.info, оскільки керівника департаменту СБУ звільнено, і далі "слідство розбереться".

Джерело: Зеленський на пресконференції в неділю, відповідаючи на питання, чи відомо вже йому, хто був замовником стеження і чи змінить президент керівника СБУ, якщо той знав про незаконну операцію

Пряма мова: "Керівництво в СБУ відповідного напрямку, ДЗНД, керівник, незважаючи на те, знала ця людина про це чи не знала, я не хочу розбиратись, вже розбираються самі правоохоронці, цю людину було звільнено (начальника департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка – ред.). Голова СБУ Малюк сказав, що він розформує навіть цей відділ. Це його справи.

Реклама:

Мені все одно, хто замовник, звільнено людину цю. А далі слідство розбереться, хто це робив, якщо там було замовлення".

Передісторія:

  • 16 січня у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини, керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення з поясненнями та запевнив, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків. При цьому журналісти заявили про незаконне стеження і прослушку. Вони провели власне розслідування.
  • 5 січня журналісти-розслідувачі з Bihus.Info оприлюднили розслідування і заявили, що ідентифікували тих, хто встановив приховані камери у готельні номери для стеження за редакцією. Це була Служба безпеки України.
  • СБУ офіційно заявила, що керівництво вже прийняло кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності через незаконне стеження за журналістами Bihus.Info. Президент Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка.
  • Голова Служби безпеки України Василь Малюк офіційно прокоментував стеження за журналістами Bihus.Info співробітниками департаменту захисту національної державності та звільнення керівника ДЗНД СБУ.
  • Народні депутати проголосували за виклик Малюка до Верховної Ради із доповіддю щодо прослуховування Bihus.Info.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийЗМІСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суперниця Трампа вперше перемогла на праймеріз

Кремль маніпулює переговорними пропозиціями, щоб підірвати міжнародну підтримку України – ISW

30 українських ветеранів вирушили до США на змагання серед військових

CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні

Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі

Через наїзд авто на натовп у Польщі постраждали шестеро українців

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: У березні-квітні Україні буде складно
Якби Україна отримала достатньо зброї, то розбила би росіян − Зеленський
Президент: Запрошення України в НАТО залежить від США і Німеччини
Останні новини
08:07
Президент Латвії назвав Маску причину існування НАТО – це Росія
07:56
ЗСУ за добу знешкодили 1 150 окупантів і знищили 22 артсистеми росіян
07:27
Богиня моря Magura. Як дрони ГУРа нищать російські кораблі
07:27
Росіяни активно атакували на Авдіївському та Новопавлівському напрямках − Генштаб
07:02
Костюк програла Бултер фінальний поєдинок у Сан-Дієго
06:46
Через вибори Путіна росіяни посилюють присутність спецпризначенців на ТОТ – спротив
05:46
Франція оприлюднила перелік військової допомоги, наданої Україні з початку війни
04:54
Суперниця Трампа вперше перемогла на праймеріз
04:08
Банди Гаїті взяли штурмом в’язницю і звільнили тисячі ув’язнених – ЗМІ
03:30
Кремль маніпулює переговорними пропозиціями, щоб підірвати міжнародну підтримку України – ISW
Усі новини...
Реклама: