Зеленський про стеження за Bihus.info: Мені все одно, хто замовник, слідство розбереться

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому все одно, хто міг бути замовником незаконного стеження за журналістам Bihus.info, оскільки керівника департаменту СБУ звільнено, і далі "слідство розбереться".

Джерело: Зеленський на пресконференції в неділю, відповідаючи на питання, чи відомо вже йому, хто був замовником стеження і чи змінить президент керівника СБУ, якщо той знав про незаконну операцію

Пряма мова: "Керівництво в СБУ відповідного напрямку, ДЗНД, керівник, незважаючи на те, знала ця людина про це чи не знала, я не хочу розбиратись, вже розбираються самі правоохоронці, цю людину було звільнено (начальника департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка – ред.). Голова СБУ Малюк сказав, що він розформує навіть цей відділ. Це його справи.

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Мені все одно, хто замовник, звільнено людину цю. А далі слідство розбереться, хто це робив, якщо там було замовлення".

Передісторія:

16 січня у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини, керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення з поясненнями та запевнив, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків. При цьому журналісти заявили про незаконне стеження і прослушку. Вони провели власне розслідування.

5 січня журналісти-розслідувачі з Bihus.Info оприлюднили розслідування і заявили, що ідентифікували тих, хто встановив приховані камери у готельні номери для стеження за редакцією. Це була Служба безпеки України.

СБУ офіційно заявила, що керівництво вже прийняло кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності через незаконне стеження за журналістами Bihus.Info. Президент Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк офіційно прокоментував стеження за журналістами Bihus.Info співробітниками департаменту захисту національної державності та звільнення керівника ДЗНД СБУ.

Народні депутати проголосували за виклик Малюка до Верховної Ради із доповіддю щодо прослуховування Bihus.Info.