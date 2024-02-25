Зеленский о слежке за Bihus.info: Мне все равно, кто заказчик, следствие разберется
Президент Владимир Зеленский заявил, что ему все равно, кто мог быть заказчиком незаконной слежки за журналистами Bihus.info, поскольку руководитель департамента СБУ уволен, и дальше "следствие разберется".
Источник: Зеленский на пресс-конференции в воскресенье, отвечая на вопрос, известно ли уже ему, кто был заказчиком слежки и сменит ли президент руководителя СБУ, если тот знал о незаконной операции
Прямая речь: "Руководство в СБУ соответствующего направления, ДЗНГ, руководитель, несмотря на то, знал этот человек об этом или не знал, я не хочу разбираться, уже разбираются сами правоохранители, этот человек был уволен (начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Роман Семенченко – ред.). Председатель СБУ Малюк сказал, что он расформирует даже этот отдел. Это его дела.
Мне все равно, кто заказчик, уволен человек этот. А дальше следствие разберется, кто это делал, если там был заказ".
Предыстория:
- 16 января в сеть слили видео, где сотрудники проекта расследований Bihus.Info вероятно употребляют наркотические вещества, руководитель проекта Денис Бигус записал видеообращение с объяснениями и заверил, что все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков. При этом журналисты заявили о незаконной слежке и прослушке. Они провели собственное расследование.
- 5 января журналисты-расследователи из Bihus.Info обнародовали расследование и заявили, что идентифицировали тех, кто установил скрытые камеры в гостиничные номера для слежки за редакцией. Это была Служба безопасности Украины.
- СБУ официально заявила, что руководство уже приняло кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности из-за незаконной слежки за журналистами Bihus.Info. Президент Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Романа Семенченко.
- Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк официально прокомментировал слежку за журналистами Bihus.Info сотрудниками департамента защиты национальной государственности и увольнение руководителя ДЗНГ СБУ.
- Народные депутаты проголосовали за вызов Малюка в Верховную Раду с докладом о прослушивании Bihus.Info.