Зеленский о слежке за Bihus.info: Мне все равно, кто заказчик, следствие разберется

Президент Владимир Зеленский заявил, что ему все равно, кто мог быть заказчиком незаконной слежки за журналистами Bihus.info, поскольку руководитель департамента СБУ уволен, и дальше "следствие разберется".

Источник: Зеленский на пресс-конференции в воскресенье, отвечая на вопрос, известно ли уже ему, кто был заказчиком слежки и сменит ли президент руководителя СБУ, если тот знал о незаконной операции

Прямая речь: "Руководство в СБУ соответствующего направления, ДЗНГ, руководитель, несмотря на то, знал этот человек об этом или не знал, я не хочу разбираться, уже разбираются сами правоохранители, этот человек был уволен (начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Роман Семенченко – ред.). Председатель СБУ Малюк сказал, что он расформирует даже этот отдел. Это его дела.

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Мне все равно, кто заказчик, уволен человек этот. А дальше следствие разберется, кто это делал, если там был заказ".

Предыстория:

16 января в сеть слили видео, где сотрудники проекта расследований Bihus.Info вероятно употребляют наркотические вещества, руководитель проекта Денис Бигус записал видеообращение с объяснениями и заверил, что все, кто сотрудничает с Bihus.Info, сдадут тесты на употребление наркотиков. При этом журналисты заявили о незаконной слежке и прослушке. Они провели собственное расследование.

5 января журналисты-расследователи из Bihus.Info обнародовали расследование и заявили, что идентифицировали тех, кто установил скрытые камеры в гостиничные номера для слежки за редакцией. Это была Служба безопасности Украины.

СБУ официально заявила, что руководство уже приняло кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности из-за незаконной слежки за журналистами Bihus.Info. Президент Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Романа Семенченко.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк официально прокомментировал слежку за журналистами Bihus.Info сотрудниками департамента защиты национальной государственности и увольнение руководителя ДЗНГ СБУ.

Народные депутаты проголосовали за вызов Малюка в Верховную Раду с докладом о прослушивании Bihus.Info.