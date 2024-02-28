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Навальна в Європарламенті згадала Україну та дала "інноваційну" пораду, як перемогти Путіна

Станіслав ПогоріловСереда, 28 лютого 2024, 16:16
Навальна в Європарламенті згадала Україну та дала інноваційну пораду, як перемогти Путіна
Юлія Навальна, фото: соцмережа Х

Дружина російського опозиційного політика Олексія Навального, який помер в ув′язненні, Юлія під час виступу в Європарламенті 28 лютого згадала війну в Україні, розповіла, чому допомога світу не спинила Володимира Путін та дала поради, як перемогти російського диктатора.

Джерело: Meduza, "Радіо Свобода"

Пряма мова Навальної: "Минулої суботи минуло два роки, як Путін почав повномасштабну війну проти України. Віроломну і підлу війну. Весь світ кинувся допомагати Україні. Але два роки минуло. Багато втоми, багато крові, багато розчарування, а Путін нікуди не подівся. Усі засоби вже задіяли: зброя, гроші, санкції. Нічого не працює. І сталося найстрашніше: всі стали звикати до війни. Тут і там стали говорити: "Ну все одно нам доведеться домовлятися з Путіним".

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Деталі: Навальна заявила, що Путін має відповісти "за те, що він зробив з Олексієм Навальним і з прекрасною сусідньою країною", маючи на увазі Україну.

За її словами, "публічне вбивство" її чоловіка засвідчило, що Путін  "здатний на все і що з ним не можна вести переговори". При цьому, щоб перемогти російського диктатора, вважає дружина Навального, потрібно стати "інноваторами".

Пряма мова: "Ви повинні перестати бути нудними. Неможливо нашкодити Путіну ще однією резолюцією або ще одним пакетом санкцій, який нічим не відрізняється від попередніх. Неможливо перемогти його, думаючи про нього як про людину з принципами, у якої є мораль і правила. Він не такий, і Олексій це давно зрозумів. Ви маєте справу не з політиком, а з кривавим монстром. Путін - ватажок організованого злочинного угруповання. До нього входять отруйники і наймані вбивці, але всі вони пішаки. Головне - це близькі до Путіна люди, його друзі, підручні, хранителі мафіозної каси".

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Більше деталей: Навальна наголосила, що боротьба повинна йти саме "з кримінальним угрупованням". За її словами, "інновація" полягає у тому, що у боротьбі з Путіним потрібно використовувати методи, які застосовуються  для боротьби з організованою злочинністю, а не для політичної конкуренції.

"Не дипломатичні ноти, а розслідування фінансових махінацій. Не висловлювання заклопотаності, а пошук пособників мафії у ваших країнах, непомітних юристів і фінансистів, які допомагають Путіну і його друзям ховати гроші", - підкреслила Навальна.

Вона запевнила, що союзниками у цій боротьбі є росіяни, які виступають проти війни та самого Путіна.

Передісторія:

  • 16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.
  • Навальний перебував в ув'язненні з початку 2021 року. У серпні 2023 року Мосміськсуд засудив політика до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про "екстремізм".
  • Представники колонії, де перебував Навальний, заявили матері політика, що він помер від синдрому раптової смерті.
  • 25 лютого начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський опозиційний політик Олексій Навальний помер природною смертю – через тромб.
  • 26 лютого голова міжнародного Фонду боротьби з корупцією Марія Пєвчіх заявила, що існувала домовленість про обмін опозиційного російського політика Олексія Навального, але він помер у колонії, коли переговори перебували на фінальній стадії.

Теми: Юлія НавальнаЄСПутінвійна
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