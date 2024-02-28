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Навальная в Европарламенте вспомнила Украину и дала "инновационный" совет, как победить Путина

Станислав ПогориловСреда, 28 февраля 2024, 16:16
Навальная в Европарламенте вспомнила Украину и дала инновационный совет, как победить Путина
Юлия Навальная, фото: соцсеть Х

Жена российского оппозиционного политика Алексея Навального, который умер в заключении, Юлия во время выступления в Европарламенте 28 февраля вспомнила войну в Украине, рассказала, почему помощь мира не остановила Владимира Путина и дала советы, как победить российского диктатора.

Источник: Meduza, "Радио Свобода"

Прямая речь Навальной: "В минувшую субботу прошло два года, как Путин начал полномасштабную войну против Украины. Вероломную и подлую войну. Весь мир бросился помогать Украине. Но два года прошло. Много усталости, много крови, много разочарования, а Путин никуда не делся. Все средства уже задействовали: оружие, деньги, санкции. Ничего не работает. И произошло самое страшное: все стали привыкать к войне. Тут и там стали говорить: "Ну все равно нам придется договариваться с Путиным".

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Детали: Навальная заявила, что Путин должен ответить "за то, что он сделал с Алексеем Навальным и с прекрасной соседней страной", имея в виду Украину.

По ее словам, "публичное убийство" ее мужа показало, что Путин "способен на все и что с ним нельзя вести переговоры". При этом, чтобы победить российского диктатора, считает жена Навального, нужно стать "инноваторами".

Прямая речь: "Вы должны перестать быть скучными. Невозможно навредить Путину еще одной резолюцией или еще одним пакетом санкций, который ничем не отличается от предыдущих. Невозможно победить его, думая о нем как о человеке с принципами, у которого есть мораль и правила. Он не такой, и Алексей это давно понял. Вы имеете дело не с политиком, а с кровавым монстром. Путин - главарь организованной преступной группировки. В нее входят отравители и наемные убийцы, но все они пешки. Главное - это близкие к Путину люди, его друзья, подручные, хранители мафиозной кассы".

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Больше деталей: Навальная отметила, что борьба должна идти именно "с криминальной группировкой". По ее словам, "инновация" заключается в том, что в борьбе с Путиным нужно использовать методы, которые применяются для борьбы с организованной преступностью, а не для политической конкуренции.

"Не дипломатические ноты, а расследование финансовых махинаций. Не выражение озабоченности, а поиск пособников мафии в ваших странах, незаметных юристов и финансистов, которые помогают Путину и его друзьям прятать деньги", - подчеркнула Навальная.

Она заверила, что союзниками в этой борьбе являются россияне, которые выступают против войны и самого Путина.

Предыстория:

  • 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
  • Навальный находился в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме".
  • Представители колонии, где находился Навальный, заявили матери политика, что он умер от синдрома внезапной смерти.
  • 25 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер естественной смертью – из-за тромба.
  • 26 февраля глава международного Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих заявила, что существовала договоренность об обмене оппозиционного российского политика Алексея Навального, но он умер в колонии, когда переговоры находились на финальной стадии.

Темы: Юлия НавальнаяЕСПутинвойна
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