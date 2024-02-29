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Загибель помічника Залужного: у ДБР розповіли про хід розслідування

Валентина РоманенкоЧетвер, 29 лютого 2024, 13:33
Загибель помічника Залужного: у ДБР розповіли про хід розслідування
фото з місця загибелі Геннадія Частякова, надане УП джерелом

Державне бюро розслідувань ще розслідує загибель у листопаді 2023 року від вибуху гранати помічника Залужного Геннадія Частякова: було опитано близько 20 свідків, проведено три слідчі експерименти, триває кілька експертиз.

Джерело: відповідь ДБР на інформаційний запит "Української правди"

Деталі: У Бюро зазначають, що наразі перевіряється декілька версій вказаної трагедії, зокрема щодо можливої загибелі потерпілого в результаті порушення правил поводження із вибуховими пристроями або можливого нещасного випадку внаслідок необережного поводження з вибуховим пристроєм та інші.

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Як відомо, 39 річний Частяков загинув від вибуху гранати в своєму домі на Київщині 6 листопада 2023 року. Того дня він святкував день народження і розпакував подарунок від свого колеги офіцера Олега Тімченка, у якому виявилася пляшка віскі та бойові гранати.

У відповіді УП вказано, що з метою перевірки усіх висунутих версій у кримінальному провадженні слідство допитало приблизно два десятки свідків. Було проведено три слідчі експерименти, витребувано та опрацьовано значну кількість документів, у тому числі таких, що становлять охоронювану законом державну таємницю.

Слідчі також отримали матеріали проведеного силами Військової служби правопорядку у з Збройних Силах України службового розслідування за вказаним фактом. Було призначено понад 10 судових експертиз, зокрема експертизи вибухових пристроїв, вибухових речовин і продуктів вибуху, дактилоскопічні, молекулярно-генетичні, судово-медичні, а також психологічну із застосуванням поліграфа. Проведення деяких із них наразі продовжується, зазначаюють у ДБР.

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Слідчі додатково перевіряють і правомірність та законність набуття у користування підозюваним Тімченком вилучених у нього та на місці події гранат, обставини їхнього зберігання та подальшого передання частини з них Частякову.

Стосовно запитання УП, чи співпрацює Тімченко зі слідством, у Бюро відповіли, що "процесуальна поведінка підозрюваного Тімченка О.В., ураховуючи його право на захист, наразі не суперечить принципам та вимогам кримінального процесуального законодавства".

Також вказано, що вирішення питання стосовно можливої додаткової кваліфікації дій підозрюваного Тімченка, якому слідство інкримінує незаконний збут бойових припасів (вибухових пристроїв), буде можливе лише за результатами проведення комплексу всіх необхідних та можливих слідчих дій, отримання висновків експертиз та ретельного аналізу зібраних доказів.

Що передувало: У грудні 2023 року офіцеру з апарату головнокомандувача ЗСУ Олегу Тімченку, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову, що пізніше призвело до його загибелі, суд обрав запобіжний захід у виді особистого зобов'язання.

Передісторія:

  • Ввечері понеділка 6 листопада стало відомо, що в селі Чайки на Київщині від вибуху гранати в своєму домі загинув 39 річний військовий. Його 13-річний син був шпиталізований із тяжкими пораненнями. Загиблий – Геннадій Частяков – працював помічником (на той момент) головнокомандувача Валерія Залужного.
  • Залужний підтвердив загибель свого помічника Частякова за трагічних обставин і висловив співчуття родині.
  • Дружина загиблого Частякова розповіла, що граната, яка вибухнула в руках її чоловіка, була в подарунковому пакеті, який той приніс додому. 6 листопада Частяков відзначав день народження.
  • Співрозмовник УП в Генштабі зазначав, що Частяков закінчував Військову академію в Одесі і точно знав, як поводитися з гранатою.
  • Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що за попередньою інформацією слідства, спершу до рук боєприпас взяв син Частякова та почав крутити кільце.  Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.
  • Олег Тімченко, який подарував гранати Частякову, розповів слідству, що попереджав про справжність цих боєприпасів.

Теми: Залужнийнадзвичайна подіяДБР
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