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Гибель помощника Залужного: в ГБР рассказали о ходе расследования

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 февраля 2024, 13:33
Гибель помощника Залужного: в ГБР рассказали о ходе расследования
фото с места гибели Геннадия Частякова, предоставленное УП источником

Государственное бюро расследований еще расследует гибель в ноябре 2023 года от взрыва гранаты помощника Залужного Геннадия Частякова: было опрошено около 20 свидетелей, проведено три следственных эксперимента, продолжается несколько экспертиз.

Источник: ответ ГБР на информационный запрос "Украинской правды"

Детали: В Бюро отмечают, что сейчас проверяется несколько версий указанной трагедии, в частности о возможной гибели потерпевшего в результате нарушения правил обращения со взрывными устройствами или возможного несчастного случая в результате неосторожного обращения со взрывным устройством и другие.

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Как известно, 39 летний Частяков погиб от взрыва гранаты в своем доме на Киевщине 6 ноября 2023 года. В тот день он праздновал день рождения и распаковал подарок от своего коллеги офицера Олега Тимченко, в котором оказалась бутылка виски и боевые гранаты.

В ответе УП указано, что с целью проверки всех выдвинутых версий в уголовном производстве следствие допросило примерно два десятка свидетелей. Было проведено три следственных эксперимента, истребовано и обработано значительное количество документов, в том числе составляющих охраняемую законом государственную тайну.

Следователи также получили материалы проведенного силами Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины служебного расследования по указанному факту. Было назначено более 10 судебных экспертиз, в частности экспертизы взрывных устройств, взрывчатых веществ и продуктов взрыва, дактилоскопические, молекулярно-генетические, судебно-медицинские, а также психологическая с применением полиграфа. Проведение некоторых из них пока продолжается, отмечают в ГБР.

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Следователи дополнительно проверяют и правомерность и законность приобретения в пользование Олегом Тимченко изъятых у него и на месте происшествия гранат, обстоятельства их хранения и последующей передачи части из них Частякову.

Относительно вопроса УП, сотрудничает ли Тимченко со следствием, в Бюро ответили, что "процессуальное поведение подозреваемого Тимченко О.В., учитывая его право на защиту, пока не противоречит принципам и требованиям уголовного процессуального законодательства".

Также указано, что решение вопроса о возможной дополнительной квалификации действий подозреваемого Тимченко, которому следствие инкриминирует незаконный сбыт боеприпасов (взрывных устройств), "будет возможно только по результатам проведения комплекса всех необходимых и возможных следственных действий, получения заключений экспертиз и тщательного анализа собранных доказательств".

Что предшествовало: В декабре 2023 года офицеру из аппарата главнокомандующего ВСУ Олегу Тимченко, который подарил гранаты помощнику Залужного Геннадию Частякову, что позже привело к его гибели, суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства.

Предыстория:

  • Вечером 6 ноября стало известно, что в селе Чайки Киевской области от взрыва гранаты у себя дома погиб 39 летний военный. Его 13-летний сын был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Погибший - Геннадий Частяков - работал помощником (на тот момент) главнокомандующего Валерия Залужного.
  • Залужный подтвердил гибель своего помощника Частякова при трагических обстоятельствах и выразил соболезнования семье.
  • Жена погибшего Частякова рассказала, что граната, которая взорвалась в руках ее мужа, была в подарочном пакете, который тот принес домой. 6 ноября Частяков отмечал день рождения.
  • Собеседник УП в Генштабе отмечал, что Частяков заканчивал Военную академию в Одессе и точно знал, как обращаться с гранатой.
  • Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что по предварительной информации следствия, сначала в руки боеприпас взял сын Частякова и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.
  • Олег Тимченко, который подарил гранаты Частякову, рассказал следствию, что предупреждал о подлинности этих боеприпасов.

Темы: Залужныйчрезвычайное происшествиеГБР
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