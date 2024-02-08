Арахамія про законопроєкт про мобілізацію: Блокування рахунків точно неприйнятне

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає неприйнятною норму законопроєкту №10449 про мобілізацію, яка передбачає можливість блокування рахунків громадян, які ухиляються від військової служби.

Джерело: Арахамія в Telegram

Пряма мова нардепа: "Вчора проголосували в першому читанні законопроект №10449 щодо військової служби, мобілізації та обліку. Питання до нього є у всіх. Будемо працювати над ними в комітеті до другого читання…Точно неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян. Не бачу в Раді тих, хто би таке підтримував. Це питання, які вже в роботі".

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Деталі: Він додав, що питання людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає, залишать в редакції чинного законодавства.

Також, за словами Арахамії, парламентарі ще раз переглянуть підхід до аспірантів. Нардеп зазначив, що наразі фінального рішення ще немає − шукатимуть компроміс.

"Також працюємо в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроекту. Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато", − підсумував глава фракції "Слуги народу".

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Що було раніше: Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що ймовірність того, що норми оновленого законопроєкту про мобілізацію не будуть відповідати Конституції "наближена до нуля".

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