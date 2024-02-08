Арахамія про законопроєкт про мобілізацію: Блокування рахунків точно неприйнятне
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає неприйнятною норму законопроєкту №10449 про мобілізацію, яка передбачає можливість блокування рахунків громадян, які ухиляються від військової служби.
Джерело: Арахамія в Telegram
Пряма мова нардепа: "Вчора проголосували в першому читанні законопроект №10449 щодо військової служби, мобілізації та обліку. Питання до нього є у всіх. Будемо працювати над ними в комітеті до другого читання…Точно неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян. Не бачу в Раді тих, хто би таке підтримував. Це питання, які вже в роботі".
Деталі: Він додав, що питання людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає, залишать в редакції чинного законодавства.
Також, за словами Арахамії, парламентарі ще раз переглянуть підхід до аспірантів. Нардеп зазначив, що наразі фінального рішення ще немає − шукатимуть компроміс.
"Також працюємо в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроекту. Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато", − підсумував глава фракції "Слуги народу".
Що було раніше: Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що ймовірність того, що норми оновленого законопроєкту про мобілізацію не будуть відповідати Конституції "наближена до нуля".
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Передісторія:
- 7 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію.
- Раніше уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що нова версія законопроєкту про мобілізацію містить низку норм, які суперечать Конституції України, втім він закликав Парламент ухвалити законопроєкт у першому читанні.
- 30 січня Кабінет міністрів затвердив та вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію.
- В оновленому законопроєкті пропонується запровадити заходи впливу на ухилянтів, які можуть бути застосовані за рішенням суду.
- Кабінет міністрів у законопроєкті про мобілізацію пропонує чоловіків, які вперше будуть влаштовуватися на державну службу, приймати лише з базовою загальновійськовою підготовкою чи військовою службою. Виняток − лише ті, кого визнали непридатними.