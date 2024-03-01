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Поразка України відкриє двері для нових війн у Європі – голова МЗС Чехії

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 1 березня 2024, 11:37
Поразка України відкриє двері для нових війн у Європі – голова МЗС Чехії
Ян Ліпавський, фото з X (Twitter) МЗС Чехії

Російські імперські амбіції не знають меж, Росія без вагань напала б на інші країни колишнього Східного блоку, якби їй дозволили, переконаний міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny

Пряма мова: "Поразка України принесла б нові ресурси переможцям і відкрила б двері для подальших "спеціальних військових операцій" в Центральній і Східній Європі... 

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Війна в Україні – це також і наша війна. На карту поставлено наше майбутнє. Якщо ми дозволимо Росії знищити Україну, якщо її агресія залишиться безкарною, за нею підуть інші хижаки по всьому світу".

Деталі: На думку глави чеської дипломатії, необхідно встановити межі російським імперським амбіціям, а отже продовжувати допомагати Україні і посилювати тиск на Росію та її союзників за допомогою санкцій.

За словами Ліпавського, європейці тривалий час страждали від "стратегічної прокрастинації" після закінчення холодної війни. 

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"Ми вірили, що падіння комунізму принесло еру миру, демократії і процвітання", – зазначив політик, але, за його словами, це призвело до ігнорування чітких попереджень, хай то війна Росії в Грузії, анексія Криму або вбивства опонентів московського режиму.

Нагадаємо: Очільник Пентагону Ллойд Остін вважає, що в разі програшу України в повномасштабній війні проти Росії з останньою доведеться воювати всьому Північноатлантичному альянсу.

Молодший міністр закордонних справ Ендрю Мітчелл під час виступу в Палаті громад 28 лютого назвав забезпечення успіху України у боротьбі з Росією є "найбільшим випробуванням нашого покоління".

Теми: УкраїнаРосіявійнаЧехія
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