Поразка України відкриє двері для нових війн у Європі – голова МЗС Чехії

Російські імперські амбіції не знають меж, Росія без вагань напала б на інші країни колишнього Східного блоку, якби їй дозволили, переконаний міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny

Пряма мова: "Поразка України принесла б нові ресурси переможцям і відкрила б двері для подальших "спеціальних військових операцій" в Центральній і Східній Європі...

Реклама:

Війна в Україні – це також і наша війна. На карту поставлено наше майбутнє. Якщо ми дозволимо Росії знищити Україну, якщо її агресія залишиться безкарною, за нею підуть інші хижаки по всьому світу".

Деталі: На думку глави чеської дипломатії, необхідно встановити межі російським імперським амбіціям, а отже продовжувати допомагати Україні і посилювати тиск на Росію та її союзників за допомогою санкцій.

За словами Ліпавського, європейці тривалий час страждали від "стратегічної прокрастинації" після закінчення холодної війни.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми вірили, що падіння комунізму принесло еру миру, демократії і процвітання", – зазначив політик, але, за його словами, це призвело до ігнорування чітких попереджень, хай то війна Росії в Грузії, анексія Криму або вбивства опонентів московського режиму.

Нагадаємо: Очільник Пентагону Ллойд Остін вважає, що в разі програшу України в повномасштабній війні проти Росії з останньою доведеться воювати всьому Північноатлантичному альянсу.

Молодший міністр закордонних справ Ендрю Мітчелл під час виступу в Палаті громад 28 лютого назвав забезпечення успіху України у боротьбі з Росією є "найбільшим випробуванням нашого покоління".