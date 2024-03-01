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Поражение Украины откроет двери для новых войн в Европе – глава МИД Чехии

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 1 марта 2024, 11:37
Поражение Украины откроет двери для новых войн в Европе – глава МИД Чехии
Ян Липавский, фото из X (Twitter) МИД Чехии

Российские имперские амбиции не знают границ, Россия без колебаний напала бы на другие страны бывшего Восточного блока, если бы ей позволили, убежден министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny

Прямая речь: "Поражение Украины принесло бы новые ресурсы победителям и открыло бы двери для дальнейших "специальных военных операций" в Центральной и Восточной Европе... 

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Война в Украине – это также и наша война. На карту поставлено наше будущее. Если мы позволим России уничтожить Украину, если ее агрессия останется безнаказанной, за ней последуют другие хищники по всему миру".

Детали: По мнению главы чешской дипломатии, необходимо установить пределы российским имперским амбициям, а значит продолжать помогать Украине и усиливать давление на Россию и ее союзников с помощью санкций.

По словам Липавского, европейцы долгое время страдали от "стратегической прокрастинации" после окончания холодной войны. 

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"Мы верили, что падение коммунизма принесло эру мира, демократии и процветания", – отметил политик, но, по его словам, это привело к игнорированию четких предупреждений, будь то война России в Грузии, аннексия Крыма или убийства оппонентов московского режима.

Темы: УкраинаРосcиявойнаЧехия
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