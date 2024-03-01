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Україна підписала безпекові угоди вже із шістьма країнами – Зеленський

"Українська правда"П'ятниця, 1 березня 2024, 11:40
Україна підписала безпекові угоди вже із шістьма країнами – Зеленський
Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має безпекові угоди вже із шістьма державами. Йдеться про Велику Британію, Німеччину, Францію, Данію, Канаду та Італію. 

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Маємо безпекові угоди вже із шістьма державами: Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією".

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Деталі: За словами президента, кожна така угода наближає нашу державу до більших можливостей, до більшої взаємодії зі світом, до більшої сили.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 24 лютого президент Володимир Зеленський та прем’єрка Італії Джорджія Мелоні підписали двосторонню безпекову угоду між державами.
  • 23 лютого Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Це сталось після того, як аналогічні угоди були укладені з Францією та Німеччиною.

Теми: ЗеленськийУкраїна
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