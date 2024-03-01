Україна підписала безпекові угоди вже із шістьма країнами – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має безпекові угоди вже із шістьма державами. Йдеться про Велику Британію, Німеччину, Францію, Данію, Канаду та Італію.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Маємо безпекові угоди вже із шістьма державами: Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією".

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Деталі: За словами президента, кожна така угода наближає нашу державу до більших можливостей, до більшої взаємодії зі світом, до більшої сили.

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