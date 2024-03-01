Україна підписала безпекові угоди вже із шістьма країнами – Зеленський
П'ятниця, 1 березня 2024, 11:40
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має безпекові угоди вже із шістьма державами. Йдеться про Велику Британію, Німеччину, Францію, Данію, Канаду та Італію.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова: "Маємо безпекові угоди вже із шістьма державами: Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією".
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Деталі: За словами президента, кожна така угода наближає нашу державу до більших можливостей, до більшої взаємодії зі світом, до більшої сили.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 24 лютого президент Володимир Зеленський та прем’єрка Італії Джорджія Мелоні підписали двосторонню безпекову угоду між державами.
- 23 лютого Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Це сталось після того, як аналогічні угоди були укладені з Францією та Німеччиною.